Corsa a fare la domanda al Comune di Firenze per lavorare nella polizia municipale o in biblioteca

Il Comune di Firenze ha appena indetto due nuovi concorsi per lavorare a tempo indeterminato al servizio della cittadinanza. Gli ambiti operativi delle due selezioni riguardano uno il locale Corpo di polizia municipale e l’altro i centri del sapere della Città (biblioteche). Vediamo, dunque, quali sono i profili ricercati ed entro quando è possibile candidarsi.

Sulla G.U. n.103 del 30 dicembre sono apparsi gli estratti dei due bandi di concorso riguardanti il Comune di Firenze. Si tratta di selezioni riservate a laureati e, in entrambi i casi, è prevista una riserva di posti (30% del totale disponibile) in favore dei volontari militari. Sintetizziamo i passaggi chiave delle selezioni.

Corsa a fare la domanda al Comune di Firenze per lavorare a tempo indeterminato

Un bando riguarda la copertura di 8 posti di istruttore direttivo bibliotecario, cat. D. La selezione è aperta a cittadini italiani e non, ma in linea con le norme di Legge in materia, maggiorenni e in godimento del diritto di elettorato politico attivo. Si richiede idoneità fisica all’impiego, assenza di problemi attuali o pregressi con la Giustizia, assolvimento dell’eventuale obbligo di leva. I candidati non devono altresì risultare destituiti o allontanati o licenziati e simili presso una P.A.

Si richiede diploma di laurea V.O. (o specialistica e magistrale equiparate) o laurea triennale in Lettere, Lingua e cultura italiana (o europee), Storia, Filosofia, Lingue e Letterature straniere, Lingue e Civiltà Orientali. Oppure Conservazione dei beni culturali, Geografia, Musicologia, Scienze della cultura, DAMS, Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, etc.

Possono partecipare candidati con lauree diverse da quelle al bando ma al cui esito abbia concorso la frequenza, con profitto, di alcune categorie di corsi (durata almeno annuale). L’elenco completo degli stessi è riportato al punto 3, art. 3 del bando.

La selezione degli Ispettori di Polizia municipale

Poi ecco la selezione per 13 Ispettori di Polizia municipale, cat. D. Si richiede cittadinanza italiana secondo l’art. 2 del D.P.C.M 174/1994, assolvimento dell’obbligo di leva e assenza di impedimenti che limitino il porto e l’uso dell’arma. Ancora, idoneità fisica all’impiego, assenza di problemi con la Giustizia e i requisiti previsti per il rilascio della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Si richiede la patente di guida di cat. B e, alla data di costituzione del rapporto di lavoro, la patenta di guida cat. A2. Ancora, laurea triennale o diploma di laurea V.O. o laurea specialistica o magistrale o titoli equiparati o equipollenti. Ricchissimo di dettagli, infine, è il capitolo dei requisiti psico-fisici di cui all’art. 4 del testo ufficiale.

Domanda di partecipazione alle selezioni

Le istanze e gli allegati vanno inviati entro il 30 gennaio, per cui corsa a fare la domanda al Comune di Firenze per lavorare alle sue dipendenze. La domanda andrà inviata online tramite il modulo presente sul portale del Comune (accesso tramite credenziali digitali). I bandi prevedono, infine, il versamento di una tassa concorso di 10 euro.

L’eventuale prova preselettiva (quiz sulle materie oggetto delle prove di esame) dipenderà dal numero di istanze pervenute. La selezione vera e propria prevede una prova scritta e una orale e, per gli Ispettori, una prova finalizzata all’accertamento delle competenze psico-attitudinali per il relativo ruolo.

Per tutti gli eventuali dettagli, si invita il Lettore alla consultazione integrale del bando ufficiale di proprio interesse.