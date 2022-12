Che cos’è la scoliosi e alcuni esercizi per correggerla, provando a dire addio al mal di schiena

Una fastidiosa malattia che colpisce a ogni età, dai bambini agli anziani, in differenti modi, ma con un tratto comune, la schiena dolorante e curva.

La scoliosi è un problema che riguarda gran parte della popolazione, spesso già in età pre adolescenziale. Se non affrontata per tempo, può rivelarsi un problema, anche serio, che condiziona la nostra postura, influendo su gran parte del corpo.

Non è detto che il mal di schiena derivi sempre dalla scoliosi, anzi, ma, di sicuro, la scoliosi lo provoca. Di conseguenza, chi soffre di questa malattia, oltre al consulto con un esperto, ha bisogno di fare esercizi specifici per cercare di tenerla controllata.

Scoliosi e attività sportiva

Viene definita scoliosi la curvatura anomala della colonna vertebrale. Una malattia, dunque, che riguarda muscoli e scheletro. In molti casi, per fortuna, questa è sufficientemente lieve da non richiedere particolari cure, se non dei controlli e degli esercizi specifici.

L’attività sportiva è sempre consigliata, salvo che nei casi più gravi. In determinate situazioni, infatti, come quella idiopatica, potrebbe essere necessario anche l’intervento chirurgico. Le percentuali, fortunatamente, sono piuttosto basse.

Suggeriamo ora alcuni esercizi da eseguire per cercare di correggere la scoliosi. Facendoli con continuità, tutta la nostra schiena ne trarrà giovamento. Se poi avessimo dei problemi di sciatalgia, allora gli esercizi da fare sarebbero altri.

Che cos’è la scoliosi e gli esercizi utili per correggerla e ridurre il mal di schiena

La premessa è che questi esercizi si devono adattare al tipo di scoliosi presente. Se tenderà verso destra, il movimento dovrà essere effettuato verso sinistra e viceversa.

Il primo che proponiamo lo effettuiamo da sdraiati, con la pancia rivolta verso l’alto. Piedi che si toccano tra loro con le piante e braccia incrociate davanti al viso, con la mano sinistra sul gomito destro e viceversa. A questo punto, andremo a inclinare la colonna verso il lato opposto alla curvatura, con le braccia che faranno il movimento opposto, andando verso l’alto. La scapola si dovrà alzare leggermente da terra. Teniamo la posizione per qualche secondo, prima di rilassare. Ripetiamo per 5 volte.

Il secondo esercizio, invece, è da fare mettendosi in ginocchio, con le mani appoggiate al terreno. Posizione quadrupede, dunque, con una delle due gambe che si allunga, con il piede teso rivolto verso il basso. Con il braccio opposto, andremo a iniziare una rotazione. In pratica, questo dovrà passare sotto lo sterno, allungandosi al massimo per facilitare la rotazione di spalla e scapole. Teniamo la posizione per qualche secondo, rilasciamo e ripetiamo per 5 volte.

Per l’ultimo esercizio ci servirà un cuscino rigido o un asciugamano arrotolato che posizioneremo esattamente sotto la curva della scoliosi, andando a sdraiarci con il braccio appoggiato al terreno completamente teso e le gambe leggermente flesse. Con l’altro arto, andremo a spingere in elevazione, in modo da portare la curva in direzione opposta. Teniamo, anche in questo caso, la posizione per qualche secondo, prima di ripetere almeno 5 volte.

Abbiamo visto, dunque, che cos’è la scoliosi e alcuni esercizi per correggerla. Ovviamente, il consulto di uno specialista ci potrà dare ulteriori indicazioni. Egli potrebbe anche riconoscere i problemi cervicali determinati da ansia e stress.