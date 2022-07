Braccia, gambe, cosce, addominali e glutei. Siamo spesso preoccupati che queste parti del corpo non siano abbastanza allenate e forti. Tuttavia, spesso dimentichiamo una zona altrettanto importante ed essenziale.

Il pavimento pelvico è una parte poco conosciuta e nascosta della cavità addominale. Composto da fasci muscolari e legamenti, è un muscolo fondamentale per il nostro benessere, soprattutto femminile. Il pavimento pelvico ha la funzione di sostenere gli organi pelvici quali utero, vagina, retto, vescica, ma ne nasconde un’altra, molto interessante.

Questo è la chiave del piacere sessuale. Oltre a scoprire il perché, oggi vedremo 2 esercizi per allenare il pavimento pelvico capaci di renderlo elastico e migliorare la nostra vita. Infatti, chi ha problemi di schiena o di incontinenza vedrà grandi miglioramenti e la vita sessuale potrebbe avere dei benefici, tanto da sorprenderci.

2 esercizi per allenare il pavimento pelvico maschile e femminile per avere glutei scolpiti

L’importanza di avere un pavimento pelvico allenato e ben forte nasce da alcune esigenze e bisogni fisici, che non andrebbero mai dimenticati. Il piacere sessuale, per esempio, è strettamente connesso a questi fasci muscolari.

Più il pavimento pelvico è allenato, più la contrazione orgasmica provoca piacere. Per le donne diventa un materassino di salvataggio in gravidanza e durante la menopausa. Minore possibilità di lacerazione o prolassi dopo il parto o con l’invecchiamento, ma anche minor rischio d’incontinenza urinaria maschile e femminile.

Questi sono alcuni dei giovamenti di un pavimento pelvico forte. Inoltre, pochi sanno che contraendo questa parte del corpo, durante il normale allenamento, si ottengono risultati maggiori e più duraturi. Ciò accade contraendo il pavimento pelvico insieme ai muscoli addominali e ai glutei.

Per farlo, il primo esercizio consiste nell’effettuare qualsiasi esercizio di allenamento, pensando di contrarre anche i muscoli attorno all’ano, all’uretra o alla vagina. Basta contrarre e mantenere per alcuni secondi e rilasciare con il flusso del respiro. Ripetiamo l’esercizio ogni volta quando facciamo squat, addominali, crunch ecc.

Lo squat è un esercizio completo in questo caso, soprattutto se fatto tramite la contrazione perineale. Non solo rafforzerà le nostre gambe, tricipiti e quadricipiti, ma ci aiuterà ad avere glutei marmorei.

Nella posizione schiena a terra, il ponte consiste nell’alzare i glutei e schiacciare gli addominali. Anche in questo caso, con la contrazione del pavimento pelvico, tutta la muscolatura si rafforzerà.

