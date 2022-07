Molti italiani amano abbellire i propri giardini e terrazzi con fiori e piante. Questo hobby, però, non ha come obiettivo solo quello estetico. Spesso chi coltiva specie floreali, piante ornamentali o un orto prova un grande relax e può godere dei frutti del proprio lavoro.

Nel periodo estivo, tra le varietà più amate troviamo i girasoli. Questi splendidi giganti gialli appartengono alla famiglia delle Asteraceae e sbocciano verso luglio, per proseguire la fioritura fino a settembre. La loro enorme margherita giallo oro è piena di petali piccoli, che fanno da contorno a un grande sole centrale.

Questi fiori inconfondibili portano allegria e si dice che attirino i raggi del sole. Ma è davvero così? Perché i girasoli seguono il sole e come coltivarli? Solitamente si usano per la produzione di olio dai loro semi. Ma sia in casa, che in vaso o direttamente nel terreno, i girasoli sono l’ideale per creare un ambiente vivace, solare ed elegante.

Dunque, scopriremo in che modo rendere le piante rigogliose per tutta la stagione e quali varietà fanno al caso nostro. In più, vedremo come mantenere freschi a lungo i fiori del girasole recisi.

Perché i girasoli seguono il sole e come coltivarli in vaso o in giardino e farli durare

Di girasole esistono moltissime varietà e molti hanno steli e fiori più piccoli, ma molto decorativi. Uno di questi è l’Helianthus Italian White che produce un fiore giallo chiaro e misura circa 1 metro e mezzo di altezza. L’Helianthus Mars, invece, è più alto (2 metri) e ha fiori giallo scuro con tinte marroni del disco centrale. Il Russian Giant è il più alto e ha un fiore grande e giallo scuro.

Come si diceva, la fioritura ha inizio in estate e si protrae per tutta la stagione, ma solo in certe situazioni. Essendo una specie che necessita di poche cure, il girasole è perfetto per chi non ha il pollice verde. Può adornare aiuole, bordure, vasi ed essere piantato direttamente nel terreno o in vaso.

Tuttavia, bisogna fare attenzione al terriccio che deve essere di campo mescolato con stallatico. Non dovremo mai dimenticare d’innaffiare abbondantemente il girasole che soffre di siccità, ma ama i raggi. I fiori, però, dovranno avere dei sostegni cui essere legati e dovranno avere una distanza di 10 cm, almeno, l’uno dall’altro.

Per mantenere i fiori recisi, una tecnica consiste nell’utilizzare solo acqua del rubinetto e una monetina di rame. Il movimento dei fiori, che si rivolgono verso il sole, si dice eliocentrico e appartiene solo ad alcune varietà.

