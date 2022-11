Le più belle sagre d’autunno in Italia, 4 appuntamenti da non perdere nel weekend

I golosi possono esultare. Se l’estate è finita e il freddo comincia a farsi sentire ci si può sempre consolare con del buon cibo e del buon vino. E non c’è che l’imbarazzo della scelta. L’autunno pullula di sagre ed eventi enogastronomici dal Nord al Sud d’Italia in un’esplosione dei sapori e di profumi. Ogni regione ha la sua tradizione culinaria e le sue specialità e ogni borgo la sua ricetta segreta. Siamo pronti per un weekend tra le più belle sagre d’autunno? C’è quasi da perdersi.

La mostarda ci aspetta a Cremona

Fino al 30 novembre gli appassionati della mostarda potranno gustare a Cremona questa specialità gourmet nelle migliori combinazioni gastronomiche. Un viaggio tra i sapori della tradizione culinaria e tra le proposte più moderne e innovative degli chef. Si può infatti deliziare il palato assaggiando la mostarda con il bollito misto alla cremonese o con i risotti e con altri infiniti abbinamenti che includono anche i dolci. Una vera festa del gusto. Per chi vuole dare uno sguardo alle bellezze del territorio, le dimore storiche della zona apriranno per i visitatori. Antiche ville nobiliari, come il Palazzo Guazzoni Zaccaria o il Castello Mina della Scala mostreranno i loro interni sontuosi e ricchi di storia. Nei dintorni inoltre si possono visitare borghi bellissimi come Gradella e Soncino e l’affascinante città di Crema.

Andiamo ad Amandola per gustare il tartufo bianco

Tra i Monti Sibillini, nel borgo di Amandola, fino al 13 novembre gli estimatori del tartufo si danno appuntamento per assaggiare questa prelibatezza profumata impiegata nella preparazione dei piatti della migliore tradizione culinaria. Possiamo gustarla sulla pasta, sulle tagliatelle fatte in casa o sull’uovo ad occhio di bue. “Diamanti a tavola” è il nome dell’evento in cui i tartufi fanno bella mostra di sé sulle bancarelle dei tartufai del luogo. A completare la festa, inoltre, ci sono laboratori per bambini, escursioni alla ricerca del tartufo, degustazioni degli altri prodotti tipici del territorio. Vino novello e frutti come le castagne e le noci, ma anche miele e salumi tipici.

Le più belle sagre d’autunno, il vino novello a Sannicandro e a Sassari

Per chi vuole assaggiare il vino novello l’appuntamento è a Sannicandro in provincia di Bari dal 12 al 14 novembre. È qui che si tiene “Vini selvaggi,” la fiera indipendente dei vini naturali, dove è possibile degustare e acquistare i migliori vini italiani e non. La sagra si svolge nella splendida cornice del Castello Normanno Svevo costruito dagli Altavilla nel XII secolo. Nei dintorni ci sono inoltre splendide masserie storiche che conservano il fascino delle antiche dimore. Con un percorso di mezz’ora si può raggiungere Bari o le spiagge pugliesi, belle anche in questo periodo.

Il vino è di nuovo protagonista di un altro evento, il Salone vinicolo Wine&Life, in Sardegna. A Sassari, nel centro della città e negli spazi dell’ex Mercato Civico, si potranno degustare i migliori vini dell’isola e di produttori provenienti da altre regioni d’Italia. Il tutto accompagnato dalle tipicità gastronomiche del territorio.