2 azioni le cui medie hanno incrociato al ribasso: aprire il paracadute?

In una giornata che ha visto il Ftse Mib chiudere in ribasso, ma in recupero dai minimi, ben 28 azioni tra le 40 Blue Chip hanno chiuso in territorio negativo. Tra queste ci sono 2 azioni le cui medie hanno incrociato al ribasso allineandosi al segnale ribassista dello SwingTrading Indicator. Forte ribasso in arrivo od opportunità di acquisto? Prima di procedere ricordiamo che le 2 2 azioni le cui medie hanno incrociato al ribasso sono Ferrari e Italgas.

Uno dei titoli più prudenti del Ftse Mib potrebbe accelerare al ribasso? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 26 aprile a 5,825 €, in ribasso dell’1,35%% rispetto alla seduta precedente.

Come abbiamo avuto modo di ribadire più volte, le azioni Italgas sono tra quelle che hanno il beta più basso a Piazza Affari e, quindi, sono molto adatte nei periodi di turbolenza sui mercati azionari. Inoltre, su un periodo di tempo di almeno cinque anni la probabilità di avere un rendimento positivo è pari al 100%. Questo, però, non vuol dire avere la certezza di una performance positiva. Vuol dire solo che, con la statistica a disposizione, la probabilità in questione è pari al 100%, ma non è garantito che sarà sempre così anche in futuro.

Dal punto di vista grafico la discesa e il seguente incrocio ribassista non hanno per ora compromesso il futuro di Italgas. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono appoggiate sul supporto in area 5,815 € e da lì potrebbero ripartire. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 5,982 €.

In caso di continuazione al ribasso, invece, le quotazioni di Italgas potrebbero dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura.

Nulla è ancora perduto per le azioni Ferrari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Ferrari (MIL:RACE) ha chiuso la seduta del 26 aprile in ribasso dell’1,06% a quota 251,6 €, rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista, ma da alcuni giorni le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 249,5 € – 253,9 €. A questo punto solo una chiusura che rompa uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Se al rialzo non è possibile al momento dare i possibili obiettivi, i probabili obiettivi ribassisti sono indicati in figura.

