Se non riesci ad addormentarti fai come i soldati americani. La tecnica veloce per sonni d’oro

Non sempre è facile andare a letto e prendere subito sonno. Tuttavia esistono delle tecniche che ci permettono di addormentarci velocemente. Una di queste è quella usata dai soldati americani. Se non riesci ad addormentarti fai così. Vediamo di che si tratta.

Nella società di oggi addormentarsi velocemente potrebbe risultare un lusso per molti. Infatti in Italia una persona su quattro ha problemi a farlo. Inoltre l’Italia è tra le tre nazioni europee dove si dorme di meno, insieme a Polonia e Turchia. In effetti non ce ne accorgiamo ma siamo presi da tante abitudini che non ci permettono un adeguato rilassamento. Proprio ciò che invece era molto comune all’epoca dei nostri nonni che non soffrivano di tutti i problemi della società moderna.

Qualche consiglio per dormire bene

Per dormire bene è importante avere uno stile di vita salutare. Ciò comporta una serie di piccole abitudini che possono regalarci una vita più serena. Praticare dell’attività fisica permette di disporsi meglio al sonno a fine giornata.

Inoltre in Italia si beve tanto caffè, ma berlo dopo le 16, può influire non poco sulla difficoltà ad addormentarsi. La caffeina infatti ha la sua massima azione, 5 ore dopo aver bevuto il caffè. Perciò se si prende il caffè alle 17, avremo il massimo della caffeina nel sangue, proprio alle 22.

A sera sarebbe meglio evitare di mangiare carne, pesce o in generale proteine animali. Richiedono una lunga digestione, poiché sono gli alimenti più difficili da digerire, cosa che complica l’addormentarsi e un sonno tranquillo. Meglio invece delle verdure o della frutta di stagione.

Meglio evitare anche l’uso di tabacco e alcol e a sera fare a meno di consultare tablet, smartphone e vedere a lungo la TV. La luce che proviene da questi apparecchi incide sulla capacità di addormentarsi. Vediamo cosa può aiutarci a prendere sonno più rapidamente.

Se non riesci ad addormentarti fai come i soldati americani, il sonno è assicurato

Esistono delle tecniche che permettono di addormentarsi rapidamente. Quella utilizzata dai soldati americani è molto efficace. D’altra parte è stata studiata per essere d’aiuto ai militari che sono sotto stress durante una battaglia. Di per sé assomiglia ad un’antica tecnica di rilassamento dello yoga.

Prima di tutto ci stendiamo sul letto supini e verifichiamo che la testa sul cuscino non crei tensione. Facciamo un profondo respiro e rilasciamo il corpo con l’espirazione. Poi ci concentriamo sul viso cercando di rilassare i vari muscoli e le varie parti del volto. Ogni volta che passiamo su una parte del corpo, la rilassiamo nel momento dell’espirazione, come se volessimo tirar fuori le tensioni attraverso l’aria che esce dai polmoni. Partiamo così dalla fronte, rilassiamo gli occhi e poi anche la mascella cercando di staccare le due arcate dentarie fra di loro in modo naturale, senza forzare.

Ora passiamo al collo e alle spalle, per andare alle braccia e ancora le mani. Non bisogna tendere né stirare gli arti, ma solo rilasciarli progressivamente, come se volessero entrare nel materasso. Passiamo a rilassare anche il petto e il pacco addominale. Cerchiamo se possibile di sentire le varie parti che si distendono come se la nostra coscienza entrasse in esse.

Infine rilassiamo gli arti inferiori cominciando dai piedi e progressivamente salendo alle ginocchia e fino all’inguine.

Rilassare la mente: l’immaginazione aiuta a dormire

Ora che sentiamo il corpo molto più rilassato, non ci resta che rilassare anche la mente. Questa è sempre piana di pensieri che vanno e vengono. Così se non riesci ad addormentarti fai come i soldati. Sostituiamo questi pensieri che ci agitano, immaginando una scena che abbiamo amato molto e che ci regala tanta distensione. Potrebbe essere stata la vista di un laghetto alpino oppure il sedersi fra gli alberi di una foresta ascoltando il cinguettio degli uccelli.

Dopo aver rilassato il fisico e la mente, poco per volta il corpo dovrebbe addormentarsi. Forse all’inizio questa tecnica non permetterà di addormentarsi al primo colpo ma, dopo averla provata per qualche giorno, i suoi benefici si faranno apprezzare. Tra l’altro è anche una tecnica distensiva che si può utilizzare alla fine di una seduta di ginnastica o di sport. Una tecnica abbastanza veloce e piacevole, che ci permette di scoprire parti del nostro corpo a cui non diamo sempre attenzione. I suoi benefici effetti ci aiuteranno a cambiare la nostra qualità di vita.