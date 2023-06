14 sandali Zara con tacco e bassi, comodi per camminare ed eleganti, dai 13 ai 60 euro

Tanti i modelli di sandali della moda estate 2023 tra cui ogni donna può scegliere. Nel farlo, oltre a valutare le tendenze e l’estetica, dobbiamo tenere presente anche la comodità. Per aiutare nel conciliare praticità e bellezza abbiamo selezionato alcuni tra i tanti modelli di Zara che potrebbero raggiungere tale scopo. Modelli con diversi prezzi e tutti piuttosto economici.

A seconda delle occasioni ricercheremo determinate caratteristiche in un sandalo, ma la comodità rimane imprescindibile. È un aspetto assolutamente da non trascurare se non vogliamo soffrire coi piedi, ma ciò non vorrà dire rinunciare a modelli trendy e belli. Lo dimostra bene il vasto assortimento di diverse collezioni, come quella di Zara, di cui abbiamo selezionato alcuni modelli interessanti.

Davvero chic questi 14 sandali Zara con tacco e bassi, comodi per camminare in ogni occasione

Quando dobbiamo partecipare a cerimonie formali sappiamo bene quanto i tacchi diano un tocco in più all’outfit. Inoltre, tendono anche a slanciarci. Se non siamo abituate a portarli, o dobbiamo indossarli per parecchie ore, evitiamo quelli a spillo, il piede ci ringrazierà. L’ideale può essere un tacco largo, così da affaticarci meno e darci maggiore stabilità. Ne sono esempio i sandali con tacco largo e fascette a 45,95 € con altezza di 9 cm. Di colore giallo pallido, presentano doppia fascetta davanti e una posteriore per il tallone, con punta quadra.

Chi cerca un’altezza maggiore può invece considerare i successivi modelli rispettivamente con tacco da 12 e 14 cm, entrambi dotati di plateau. Si tratta dei sandali tacco plateau neri e dei sandali tacco plateau metallizzato dorati, con punta rotonda e fascetta alla caviglia. Il primo a 45,95 €, il secondo a 59,95 €.

Se poi dovessimo cercare qualcosa di ancora più confortevole ma comunque alto, vi sono i sandali con tacco largo intrecciato a 39,95 €. Tacco di 6 cm, colore dorato, punta quadra e fascette anteriori e posteriori lavorate a intreccio.

Non meno perfetti potrebbero essere i modelli dotati di zeppa, magari in corda. Come i sandali con zeppa e fascette tubolari di colore bianco, con altezza di 10 cm e con chiusura alla caviglia a 45,95 €. Oppure i sandali con allacciatura e zeppa di 11,3 cm con fascetta anteriori e alla caviglia di colore marrone. Un modello che richiama slingback ed espadrillas con costo di 49,95 €.

Modelli da indossare quotidianamente in città e non solo a partire da 12,95 euro

Ampia scelta anche per le donne che cercando sandali belli ma bassi e pratici da usare ogni giorno. Sul sito di Zara, in saldo del 67% vi sono i sandali bassi in denim con borchie a 12,95 €. A punta quadrata e con fascette denim incrociate anteriormente. Seppure basso, inoltre, essendo slip on, tenderà a snellire caviglie e polpacci. Simili i sandali in tessuto con strass a 39,95 €, con un’unica fascia larga anteriore dorata o argentata decorata dai disegni formati di strass. Con una suola leggermente più alta i sandali bassi tessuto con brillantini a 59,95 €. Dotati di fascette nere glitterate con fibbie anteriori e posteriori a strappo.

Perfetti anche per le cerimonie, poi, i sandali bassi strass a metà prezzo sul sito e quindi a 22,95 €. Con fascetta anteriore e posteriore argentata. Adatti anche a eventi formali i sandali metallizzati in pelle a 39,95 € con fasce a infradito e chiusura con cinturino alla caviglia. Disponibili in oro e argento. A molte potrebbero interessare i sandali bassi con fiocco a 45,95 €. A punta tonda e modello infradito con fascette a righe bianche e nere ma dotato anche di laccetti attorno alla caviglia. Alternativa valida i sandali bassi con fascette in pelle a 59,95 €. Di colore nero e con le fascette arricchite da perle metalliche incrociate sul piede e da allacciare alla caviglia.

Concludiamo poi con i sandali bassi con fascette a 29,95 €. Di colore nero, dallo stile minimal con fascette incrociate a infradito da chiudersi sulla caviglia. Ecco quindi 14 sandali Zara con tacco e bassi, comodi per camminare e da poter valutare come prossimi acquisti. Per muoverci con ancora più disinvoltura potremmo poi anche adottare qualche furbata per non far scivolare il piede.