Attenzione alle 2 funzioni che scaricano la batteria dell’iPhone velocemente e non fanno risparmiare energia

Vorresti che la batteria dell’iPhone ti durasse fino a sera? Occhio alle funzioni energivore. Ce ne sono due in particolare che consumano parecchio e che dovresti disattivare per aumentare le ore di schermo acceso. Ecco quali sono e come bloccarle, se pensi che non ti servano.

Possiedi un telefono Apple e hai notato che la batteria dura meno che all’inizio? In certe condizioni è normale. Il tempo e l’usura la rendono meno prestante, ma dovresti anche fare attenzione alle 2 funzioni che scaricano la batteria dell’iPhone in fretta. Forse le usi e sono importanti per te, per cui è difficile rinunciarvi. Oppure, non sai nemmeno di averle a disposizione e perciò non hai necessità di servirtene. In quest’ultimo caso potresti disattivarle in pochi passaggi. Il tuo cellulare ne beneficerà e potrai godertelo più a lungo, prima di rimetterlo in carica.

Attenzione alle 2 funzioni che scaricano la batteria dell’iPhone peggiorando l’autonomia

Ci sono piccole azioni che ti permettono di rendere più efficiente la tua batteria. Se ti accorgi che l’iPhone dura poco, potresti togliere gli aggiornamenti delle app in background o disabilitare il WI FI se non prende. Anche il risparmio energetico potrebbe aiutarti, per quanto riduca le prestazioni del dispositivo. Oltre a queste dritte, però, dovresti dare un’occhiata al servizio “luoghi frequenti”. Questa funzione serve a perfezionare i suggerimenti di Siri relativi alla tua posizione. Inoltre, consente di rintracciare un altro iPhone grazie a “Trova il mio iPhone”. Inutile dire che è parecchio dispendioso se libero di agire. Per non farne più uso puoi recarti in Impostazioni, cliccare su Privacy e quindi su Servizi di localizzazione. Da qui andrai alla voce Servizi di sistema e deselezionerai Luoghi frequenti.

Il secondo servizio che potrebbe pregiudicare la durata della batteria ha fatto il suo esordio con iOS 7. Si tratta di AirDrop, con cui è possibile condividere file come video e foto in modalità wireless, tra dispositivi Apple. Il problema è che più si utilizza, maggiore è il consumo energetico. Per cui, perlomeno quando non ti serve, potresti procedere con la disattivazione. Vai nel Centro di Controllo e scorri in basso fino alla relativa voce, poi clicca su “Ricezione disattivata”.

Come vedere lo stato di usura della batteria?

Se hai un iPhone con iOS 11.3, o successivo, puoi controllare facilmente le condizioni in cui si trova la batteria. Infatti, nel sistema si trova una funzionalità nativa per l’analisi dello stato. Per arrivarci, dovrai nuovamente aprire le Impostazioni e pigiare sulla dicitura Batteria. Da qui vedrai un grafico che indica il livello della stessa nell’ultimo periodo, coi relativi consumi delle app.

Tappando su “Stato batteria” potrai controllare il valore in percentuale della salute, rispetto a quando era nuova. Come parametro per un’eventuale sostituzione, considera di stare sopra l’80%.