La stagione calda sta arrivando e la mente di molti viaggiatori va subito alle prossime vacanze. I programmatori seriali staranno già spulciando il web in cerca della meta perfetta, dove passare un weekend di primavera o le ferie estive. Già da metà aprile, con la settimana di Pasqua, avremo la prima occasione per una rapida fuga. La domanda è soltanto una: dove andare?

I suddetti programmatori seriali non hanno tutti i torti a muoversi con largo anticipo per la scelta della loro destinazione. Così facendo, infatti, possono assicurarsi soggiorni in località da sogno a prezzi assolutamente vantaggiosi. Confrontando le offerte di vari siti di viaggio, vediamo dove prenotare già da ora per risparmiare fino al 50% del prezzo in alta stagione.

10 mete da sogno in Italia e all’estero dove la vacanza costerà la metà se prenotiamo subito

Partiamo dalla nostra terra, l’Italia, un Paese che non finisce mai di stupire i visitatori da tutto il Mondo ma anche i turisti autoctoni. Una meta molto gettonata anche in estate e da prenotare subito a prezzi vantaggiosi è l’Alto Adige, il paradiso per gli amanti della montagna. Sempre per loro, una valida alternativa a prezzi ancora più bassi è l’Abruzzo. Questa Regione, ancora selvaggia e poco esplorata, offre di tutto: dalle nuotate al mare al trekking montano. I costi sono a dir poco ragionevoli, specialmente prenotando ora.

Per chi non scende a compromessi e desidera il mare a tutti i costi, marzo e aprile sono mesi in cui prenotare Liguria, Salento o Sardegna del sud. Queste mete attirano tanto turismo in estate e man mano che ci avviciniamo a giugno i prezzi schizzano in alto. Ma prenotando ora possiamo fare dei veri affari.

Stesso discorso vale per la Toscana e le isole Eolie, destinazioni gettonatissime che a inizio primavera hanno ancora prezzi low cost.

Consigli low cost per chi vuole andare oltre confine

Ora veniamo ai viaggi all’estero. Una meta da prenotare subito per questa estate (o prima) è la Spagna del sud, specialmente l’Andalusia. La Regione è ideale sia per gli amanti del turismo balneare che del turismo culturale (con perle assolute come Siviglia e Granada). Anche la vicina Croazia è una meta valutabile per lo stesso tipo di pubblico. I prezzi tendono a salire in estate, ma ad oggi sono davvero vantaggiosi.

Concludiamo questa lista di 10 mete da sogno in Italia e all’estero con un viaggio più particolare. Fino ad aprile troveremo buoni prezzi per le Repubbliche Baltiche. Estonia, Lettonia e Lituania sono terre sempre più apprezzate dai viaggiatori italiani.

