Sta arrivando la stagione calda e non è mai troppo presto per progettare le prime vacanze. La Pasqua tardiva di quest’anno (17 aprile) potrebbe essere una prima buona occasione per una breve fuga dalla quotidianità. Il problema è: dove andare?

Uno dei requisiti più importanti per un viaggiatore è la creatività. Bisogna pensare fuori dagli schemi, andare oltre la strada tracciata dai soliti viaggi e dalle solite mete di grande richiamo. Pensando così, potremmo scoprire dei veri gioielli, vicinissimi all’Italia e ancora sconosciuti al turismo di massa.

È questo il caso del luogo che andiamo a visitare idealmente oggi. Si tratta di un luogo ideale per chi ha pochi giorni a disposizione e non vuole infilarsi nella calca delle mete più turistiche. È a due passi dal mare ma, soprattutto, da uno dei laghi più belli d’Europa (anche se poco conosciuto). Stiamo parlando di Virpazar, in Montenegro.

A un passo dall’Italia sorge questo luogo incantevole meta low cost per turismo balneare e culturale

Il Montenegro è un piccolo Stato della Penisola Balcanica, che si affaccia sul Mare Adriatico, proprio davanti alle coste italiane. Benché sia una meta snobbata dal turismo di massa, ha tutte le carte in regola per stimolare l’interesse dei viaggiatori.

In primo luogo, il Montenegro ha un paesaggio unico nel suo genere. La costa frastagliata ricorda l’andamento dei calanchi. Il mare s’insinua in lunghe rientranze rocciose, creando spiagge che difficilmente possiamo vedere altrove.

In secondo luogo la vita in Montenegro è tutt’altro che cara. Una settimana di soggiorno verrebbe difficilmente a costare più di 300 euro (in una buona sistemazione).

Infine, il Montenegro è vicinissimo all’Italia. Unico problema: non è collegato molto bene per via aerea. Conviene muoversi con il traghetto e portare la macchina per girare.

Una cittadina tranquilla, tra storia e meraviglie naturali

A pochi chilometri dalla costa del Montenegro sorge la cittadina di Virpazar. La cittadina si trova sulla tratta ferroviaria Belgrado-Antivari, dunque è anche collegata abbastanza bene. Ma la sua principale peculiarità è che affaccia sul meraviglioso lago di Scutari.

A un passo dall’Italia sorge questo luogo incantevole, il lago più grande dei Balcani, a cavallo tra Montenegro e Albania. Sebbene non sia tra i luoghi da visitare a tutti i costi di molti viaggiatori, il lago di Scutari potrebbe essere una bella sorpresa. Oltre a essere una riserva dalla straordinaria diversità biologica (sia per flora che per fauna), preserva il sapore della storia. Intorno al lago troviamo numerosi monasteri, fortezze, monumenti da visitare. Inoltre, dalle sue acque, sorge l’isola di Grmozur, dove si trova un’antica prigione, conosciuta come l’Alcatraz dei Balcani. Insomma, si tratta di un luogo a dir poco suggestivo, che potrebbe essere meta del nostro viaggio meno banale.

