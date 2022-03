Con l’arrivo della primavera sarà più facile concederci una gita fuori porta durante i weekend. L’Italia non è certo a corto di mete che vale la pena visitare, da soli, in coppia o con tutta la famiglia al seguito.

Un tipo do turismo che negli ultimi anni sembra andare per la maggiore è quello “on the road”. Sono migliaia gli italiani che decidono di seguire un cammino zaino in spalla tra le meraviglie della penisola.

Per gli appassionati, una meta spesso sottovalutata ma di grande effetto è la Tuscia. Questa zona, che si estende a cavallo tra Lazio, Umbria e Toscana, è attraversata nel mezzo dall’antica via Francigena. È un’area ricca di borghi mozzafiato e meraviglie naturali, ma adatta anche a chi vuole passare qualche giorno all’insegna del relax.

Splendide passeggiate tra laghi, parchi e borghi mozzafiato ma anche soste relax alle terme in questa meta italiana spesso sottovalutata

Tuscia è il nome che rimane delle antiche dominazioni etrusche, uno scrigno pieno di tesori da scoprire. È una meta ideale per gli appassionati di natura, di storia, di arte, di enogastronomia.

Alcuni dei borghi più suggestivi sono Tarquinia, Tuscania, Civita di Bagnoregio. Tra le mete artistiche che attirano più turisti ci sono Villa Lante di Bagnaia, Palazzo Farnese di Caprarola e il Parco dei Mostri do Bomarzo. Gli appassionati di natura potranno sostare presso i laghi di Bolsena e di Vico.

Un modo eccellente per visitare tutto ciò che la Tuscia offre è seguire il sentiero battuto ne secoli della via Francigena. La Francigena attraversa tutti i paesaggi più suggestivi della zona, nonché i borghi di maggiore interesse. Sono già molti i turisti che decidono di mettersi in cammino durante il weekend.

Il cammino ideale anche per chi è in cerca di relax e benessere

Abbiamo detto che la Tuscia è la meta ideale per splendide passeggiate tra laghi, parchi e borghi mozzafiato. Molti non sanno, però, che lungo la via Francigena possiamo sostare anche presso rinomate zone termali.

Le terme della via Francigena offrono relax ai viaggiatori. Pensiamo a terme naturali come la sorgente di Pillo, le cui acque pare diano benefici alle vie respiratorie. Ma pensiamo anche alle terme della Maremma (nella zona nord della Tuscia), specializzate in trattamenti contro psoriasi e dermatite.

Ci sono anche numerose strutture specializzate in trattamenti per le patologie gastrointestinali, muscolari e scheletriche. Alcuni di questi trattamenti sono addirittura riconosciuto dal Ministero della Salute.

Lettura consigliata

Borghi stupendi e paesaggi mozzafiato lungo questo cammino panoramico nel cuore d’Italia, ideale per le gite di primavera