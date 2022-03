Al giorno d’oggi è innegabile che la tecnologia sia fortemente presente nella quotidianità e che cerchi di offrire soluzioni per ogni ambito della vita.

Come spesso si sente dire, nello smartphone è racchiusa un po’ tutta la nostra vita: chat private, foto, mail e documenti personali o di lavoro.

Si tratta di uno strumento altamente funzionale, perché con un clic ci dà la possibilità di risolvere gran parte dei nostri problemi in una data situazione.

Pensiamo, ad esempio, alle app di localizzazione e GPS quando serve orientarsi o a quelle che ci permettono di scannerizzare anche se siamo in treno.

Accanto alle app d’intrattenimento di musica e giochi, quindi, molte altre hanno una vera e propria mission: sostenerci in ogni sfumatura della quotidianità.

Basti pensare che sono state addirittura lanciate delle app per aiutarci a organizzare le faccende di casa e darci consigli in materia.

Oltre alle pulizie, comunque, l’altro aspetto della routine in cui spesso ci troviamo in difficoltà è la gestione dei pasti e in particolare della cena.

Praticamente ogni giorno andiamo in crisi perché non sappiamo cosa potremmo portare in tavola: chi ha tempo e voglia di cucinare o passare al supermercato?

Ebbene, decidere cosa cucinare per cena e risparmiare sulla spesa potrebbe non essere più un problema, scaricando queste app disponibili per Ios e Android.

Recipe Calendar

La prima app che proponiamo, sarebbe in grado di proporre menu settimanali costruiti sulla base delle calorie selezionate o degli ingredienti preferiti.

Comprende più di 5000 ricette, eventualmente ordinate per tipologia di dieta seguita: vegetariana, proteica e così via.

Decidere cosa cucinare per cena e risparmiare sulla spesa non sarà più un problema scaricando queste app gratuite

Tocca poi a Easy Menu Planner: una volta inserito il menu frutto della nostra fantasia o delle proposte dell’app, crea automaticamente una lista della spesa.

Grazie a questo memorandum non saremo mai a corto di ingredienti e potremo risparmiare acquistando solo l’occorrente.

Pepperplate e Food Planner

Passiamo ora invece a due app multipiattaforma, ovvero che possono essere collegate a tutti gli altri dispositivi che abitualmente utilizziamo.

Pepperplate e Food Planner permettono di ricercare ricette o caricare i link di quelle scovate nel web e provvedono a stilare la lista della spesa.

Una volta organizzato il menu settimanale, possiamo anche condividerlo con la famiglia.

Ovviamente, queste citate sono solo alcune delle app disponibili, basta navigare un po’ in rete per scoprirne atre altrettanto valide.