L’ultimo fine settimana di marzo è ormai alle porte, prima dell’ingresso del mese di aprile e il definitivo addio all’inverno. Vediamo cosa porteranno di buono gli astri ad alcuni dei 12 segni dello zodiaco. La loro disposizione nel cielo astrale, infatti, aiuta a comprendere quali saranno i segni al top del momento.

Abbiamo chiesto il parere degli esperti per i nostri Lettori e scoperto che Giove e Mercurio in Pesci e Sole in Ariete regaleranno gioie a questi segni zodiacali.

L’oroscopo del weekend per i nati Vergine

La Luna in Capricorno regalerà un weekend da incorniciare agli amici della Vergine. Saranno favoriti gli incontri con le persone nuove o conosciute da poco tempo. Il momento è favorevole per chi è single: gli astri donano fascino, grazia e tanta apertura e comunicativa sociale. Meglio dunque approfittarne per accettare inviti o organizzare uscite serali. Nella peggiore delle ipotesi potrebbero servire per rigenerare corpo e spirito in vista della nuova settimana.

Il campo professionale è invece privo di grosse emozioni, dove tutto filerà liscio come di consueto.

L’influsso di Mercurio in Pesci per il segno del Toro

Si prospetta un venerdì e un sabato molto piacevole per gli amici Toro grazie all’influsso di Mercurio in Pesci e della Luna in Capricorno. La giornata di domenica, invece, dovrebbe essere sottotono o caratterizzata da un carico di incombenze che lacererebbero poco spazio a svago e relax.

Fino a sabato, quindi, saranno protetti dalle stelle il campo dei sentimenti e quello degli affari, del lavoro e della libera iniziativa. Al riguardo, il periodo è proficuo per partorire nuovi progetti lavorativi, o inviare un cv, imprimere una svolta nella professione. Parimenti le stelle proteggono gli investimenti. Al riguardo, e per chi fosse alla ricerca di spunti operativi, ricordiamo la recente offerta lanciata da Poste Italiane.

Giove e Mercurio in Pesci e Sole in Ariete regalano un fine settimana da urlo a questi 4 segni zodiacali

Sarà un fine settimana al top, invece, per i nati Pesci, graziati dalla presenza di molti pianeti forti nel proprio campo astrologico. Il momento è propizio per tutto ciò che attiene la sfera denaro, professione, libera iniziativa.

Idee vincenti a iosa, possibili vincite al gioco (ad esempio potrebbero bastare 2 euro per vincere una casa più 300mila in denaro), chiamate al lavoro. Mercurio e Sole nel segno donano energie e uno stato di grazia senza precedenti, per cui adesso sarà bene battere su questi tasti.

L’oroscopo dell’Acquario nel fine settimana

Grazie alla presenza della Luna nel segno (da domenica, però), si annuncia un bel weekend anche per i nati Acquario. Sono in arrivo giorni ideali per rinsaldare il legame con il partner o conquistare definitivamente un nuovo amore. Nelle prossime ore, benessere interno e fascino esterno saranno le chiavi del successo per dare una svolta alle questioni di cuore.

Infine, l’influsso di Mercurio nel segno dei Pesci determinerà movimenti di denaro, sia in entrata che in uscita. In entrambi i casi, spesso si tratterà di eventi inattesi ma non dovrebbero generare panico o allarmi vari. Più in generale, basterebbe applicare questa semplice regola per arrivare sereni a fine mese con i soldi dello stipendio.