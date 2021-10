L’autunno è iniziato da quasi un mese e ha portato con sé i primi lievi freddi di stagione. Scaldare il corpo è fondamentale, ma farlo con stile è ancor più soddisfacente. I tempi sono anche maturi per capire che una tendenza sta già conquistando tutti. Si tratta del total look in pelle o effetto pelle, un abbinamento perfetto per tantissime diverse occasioni.

Per questo motivo, ecco una selezione di 6 capi in pelle su cui investire subito per vestirsi bene e valorizzare ogni fisico alla perfezione. E, per chi li possedesse già, non resta che tirarli subito fuori dall’armadio e indossarli immediatamente per tutte queste ragioni.

Quali sono quelli da avere subito e che stanno spopolando

Nessuna regola troppo difficile, se non quella d’indossare la pelle “in total look”. Questo significa puntare su abiti realizzati in questo materiale o su abbinamenti di giacche e pantaloni in pelle. Si deve trattare di outfit che danno l’impressione di aver indossato esclusivamente questo tessuto.

Fra i primi capi immancabili figura, quindi, il cappotto lungo in pelle. Si tratta di un soprabito davvero interessante, interamente realizzato in questo materiale e lungo fino almeno al polpaccio. Le colorazioni sono quelle autunnali come il marrone, il cammello o il rosso mattone. Insomma, il momento d’investire sul maxi-coat in pelle è proprio adesso!

L’autunno è la stagione perfetta per l’abito a mezze maniche in pelle e gonna a campana. Le maniche sono, in questo caso, larghe e abbondanti. L’abito è perfetto con le scarpe slingback, le mary-jane o una di queste incredibili scarpe per chi sa cosa vuol dire essere alla moda.

Gli altri dei 6 capi in pelle su cui investire subito per vestirsi bene e valorizzare ogni fisico

I restanti capi in pelle a cui è impossibile dire di no sono invece:

la gonna longuette con bottoni e cintura in vita;

il completo di giacca e pantalone svasato;

il camicione over in pelle nera;

la gonna asimmetrica.

La prima è una gonna al ginocchio e dritta, impreziosita da bottoni e una cintura in vita, sempre in pelle. Il completo di giacca e pantalone sfasato è l’outfit completo per persone che non hanno paura di osare.

La maxi-camicia in pelle nera è il must dell’autunno, perfetta sotto un leggings dello stesso materiale.

Per le donne più adulte, è graziosissima la gonna asimmetrica sul fondo, che sfina e allunga la figura, ma ringiovanisce anche. Queste difficilmente resisteranno al fascino di questi 5 gioielli super trendy che valorizzano le donne di ogni età.