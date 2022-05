La stagione in corso ci invita con aria festosa non solo a rinfrescare e riorganizzare la casa, ma anche e soprattutto giardini e balconi. Certo, chi vive in condominio non ha a disposizione un cortile di proprietà dove dare sfogo al proprio hobby, ma dispone pur sempre di un terrazzo.

Sebbene lo spazio sia ovviamente ridotto, abbiamo già svelato come arredare e organizzare un balcone piccolo.

Non dimentichiamo poi di giocare anche con mix di colori e fragranze sui davanzali, scegliendo fiori pendenti o puntando sulle più classiche erbe aromatiche.

Tra l’altro, sembra incredibile, ma anche i vasi di terracotta rovinati o scheggiati possono tornare utile nell’opera di rinnovo e decorazione.

Infatti, i vasi rotti sono ottimi per abbellire giardini e terrazze e anche per fare del bene alle piante, scopriamo come.

Non si perde troppo tempo e non ci vuole nemmeno una manualità particolare per realizzare queste idee di riciclo creativo davvero sorprendenti.

Innanzitutto potremmo creare dei piccoli giardini fatati sistemando i cocci su vari livelli del terreno, magari anche decorandoli e predisponendo così delle aiuole originali.

Lo stesso procedimento può essere fatto anche all’interno di un vaso piuttosto capiente.

Ancora più semplicemente si potrebbe collocare il vaso rotto in giardino, sistemandolo come se si fosse appena rovesciato e fosse uscita parte del terriccio.

In corrispondenza di quest’ultimo, procediamo coltivando piantine e fiori a scelta.

In alternativa potremmo impiegare i vasi rovinati per coltivare le piante grasse, per natura resistenti e dunque adatte a vivere anche in condizioni meno confortevoli.

Se poi proprio volessimo sfogare la creatività, armiamoci di tempere e colla per assemblare originali sculture con cui colorare il giardino o il terrazzo.

I vasi rotti sono ottimi per abbellire giardini e terrazze ma pochi sanno che possono anche rinvigorire le piante

Se questi suggerimenti di riutilizzo potrebbero essere già più o meno noti, non tutti sanno come impiegare i cocci come rinvigorente per le piante.

Mescolati a foglie o erba secche, a rametti o corteccia, infatti, i cocci sono perfetti per realizzare del pacciame con lo scopo di concimare il terreno.

Nello specifico, un composto del genere dovrebbe aiutare a mantenere il giusto livello di umidità del suolo, evitandone un eventuale inaridimento.

Non solo: tale soluzione sarebbe utile anche per scoraggiare la crescita delle erbacce e la presenza di insetti o parassiti.

Lettura consigliata

I vecchi barattoli di vetro o latta sono l’ideale per abbellire e decorare giardini, balconi e terrazze senza spendere