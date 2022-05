Basta percorrere un’ora di strada dalla Milano da bere per immergersi in un contesto completamente diverso.

La sponda piemontese del Lago Maggiore regala molte perle ricche di eleganza e charme.

Andremo nel comune di Verbania, uno dei capoluoghi di Provincia più recenti d’Italia. Lo è diventato nel 1992 raggruppando alcuni paesini e frazioni deliziose del suo territorio.

L’affaccio di questa provincia sul Golfo Borromeo regala un fascino speciale a tutta la zona.

A solo 1 ora da Milano questi due paesini caratteristici sul lago da cui raggiungere una delle isole più romantiche d’Italia

Si può far base a Intra, un paesino situato in una posizione privilegiata che lo rende meta ideale per il turismo. Tra gli altri luoghi dove soggiornare c’è un monastero ristrutturato con ampi giardini, saloni affrescati e camere dotate di tutti i comfort. La struttura si chiama Il Chiostro e si trova a 12 minuti a piedi dalla spiaggia. Intra è un borgo di origine medievale di cui conserva molte tracce pur essendo un vivace centro turistico.

Racchiude un prezioso centro storico che porta i segni di una ricca borghesia con palazzi nobiliari barocchi e neoclassici. Palazzo Peretti ne è l’esempio emblematico. Soggiornandovi si può godere di rilassanti passeggiate lungolago tra un caffè e una vetrina.

A soli 6 minuti da Intra si incontra un altro capolavoro: Pallanza. Questa elegante cittadina gode di una posizione privilegiata di fronte all’Isola Madre. Qui si potrebbe scegliere tra le tante offerte un hotel signorile situato in un edificio del 1800 fronte lago. L’hotel Pallanza dispone di una terrazza con vista da sogno e camere spaziose. A pochi passi da qui si possono prendere delle barche per una gita sulle Isole Borromee e Stresa.

I tesori nascosti sulle Borromee da non perdere

Pallanza vanta un’origine romana e gode di parchi e ville signorili con decorazioni architettoniche meravigliose. La passeggiata lungolago è impareggiabile. Da un lato si ammira il lago con le Isole Borromee incastonate. Dall’altro si gode di palazzi con balconcini fioriti, terrazze e caffè.

Sembra incredibile che questi paradisi si trovino a solo 1 ora da Milano. Da Pallanza le isole sono facilmente raggiungibili. Isola Bella è la più distante, si trova infatti dall’altro lato del lago davanti a Stresa. Questa isola ha affascinato scrittori e artisti grazie anche alla sua essenza barocca. Ospita Palazzo Borromeo, un capolavoro principesco da godere fino al tardo pomeriggio per poter sorseggiare un aperitivo sulla terrazza della Torre della Noria.

L’Isola Madre è più vicina a Pallanza ed è la più grande. Questa è caratterizzata da uno spiccato pregio naturalistico e botanico. Inizialmente era una tenuta agricola. Con il tempo è stata trasformata in un giardino all’inglese che ospita specie botaniche rare e animali dal piumaggio variopinto, tra cui meravigliosi pavoni che circolano liberamente. Una visita sull’Isola Madre dona la sensazione di essere immersi in un Eden.

Sarà un viaggio da incanto dove si potranno ricaricare le energie e scattare fotografie invidiabili.

