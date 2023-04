Un lavoro in cui non si rimarrà mai disoccupati e con stipendi che partono da 1.100 euro netti al mese

Un lavoro in cui non si rimarrà mai disoccupati-proiezionidiborsa.it

In Italia, molti lavori sono spesso trascurati dagli aspiranti a una carriera stabile, sia perché ritenuti troppo impegnativi, che per la scarsa conoscenza del settore. Tuttavia, esiste un mestiere poco considerato che offre stipendi interessanti, partendo da 1.100 euro fino a 3.000 euro. Questo lavoro non conosce crisi economica, garantendo una maggiore stabilità lavorativa.

Chi è alla ricerca di un lavoro remunerativo potrebbe sfruttare questa soluzione

Per coloro che presto non riceveranno più il reddito di cittadinanza e per chi è attualmente disoccupato, è importante trovare un impiego. Chi beneficia ancora del contributo statale potrebbe utilizzare questo tempo per specializzarsi in un settore specifico. Esistono diverse opzioni per farlo, tra cui i corsi di specializzazione.

Un corso di formazione è una soluzione semplice per approfondire le conoscenze relative ad un lavoro. In questo modo è possibile diventare una risorsa ambita per il settore in cui si vuole operare. Inoltre, le strutture che organizzano i corsi rappresentano un veicolo per mettere in contatto gli studenti con potenziali datori di lavoro, facilitando così la ricerca di un’occupazione.

Un lavoro in cui non si rimarrà mai disoccupati ma poco conosciuto

Naturalmente, la scelta del settore occupazionale gioca un ruolo importante nella ricerca di un lavoro di successo. Optare per un settore a bassa concorrenza può rendere più facile e veloce trovare un impiego. Tra le molte professioni disponibili, ce n’è una spesso trascurata che offre un ottimo stipendio di partenza di circa 1.100/1.200 euro al mese. Questa occupazione si caratterizza per una bassa concorrenza e una grande stabilità. Si tratta del lavoro di necroforo, addetto alle pompe funebri.

Anche se non è piacevole avere a che fare con la morte, questa professione è molto importante e delicata. Grazie alla sua bassa concorrenza, un dipendente esperto può arrivare a guadagnare fino a 3.000 euro al mese. Inoltre, il settore funebre è notoriamente immune alle crisi economiche, il che significa che è difficile rimanere disoccupati. Per questo motivo, il lavoro di necroforo potrebbe rappresentare un’opportunità di carriera interessante per coloro che cercano un’occupazione ben remunerata e stabile. Infatti, questo è un lavoro in cui non si rimarrà mai disoccupati.

Come iniziare il lavoro di necroforo e quali sono i compiti

Ma cosa fa esattamente un addetto alle pompe funebri? Un necroforo è un professionista che si occupa di una serie di compiti legati ai servizi funebri, dal vestire la salma alla sistemazione del defunto nella bara, fino al trasporto del feretro. Può anche occuparsi della pubblicazione dei manifesti per annunciare la morte e indicare i luoghi della cerimonia funebre.

Per diventare necroforo è necessario seguire un corso di formazione della durata di alcuni giorni, che può essere organizzato anche da enti pubblici. Ad esempio, la Regione Lombardia ne organizza uno. Dopo il corso, è possibile trovare lavoro presso un’agenzia di servizi funerari o partecipare a bandi pubblici indetti dai Comuni.