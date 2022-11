La vitamina B1 potrebbe aiutarci contro l’emicrania ed ecco i cibi più ricchi

L’emicrania è uno dei problemi più comuni e diffusi nella popolazione mondiale. Una forma di mal di testa che colpisce moltissime persone, nella maggior parte dei casi non grave, ma non per questo meno fastidiosa. Per questo motivo la scienza è alla costante ricerca di rimedi naturali da affiancare all’eventuale bisogno di farmaci per provare ad alleviarne i sintomi. L’ultimo studio in tal senso arriva dalla Cina e afferma che la vitamina B1 potrebbe aiutarci contro l’emicrania. Vediamo come e in che modo prima di scoprire i cibi che contengono la maggiore quantità di questo prezioso micronutriente. Il tutto dopo aver analizzato le possibili cause e i sintomi più comuni di questo disturbo.

Le possibili cause dell’emicrania

I motivi per cui si scatena l’emicrania possono essere moltissimi. Alcune ricerche parlano di fattori genetico-ereditari, altre di consumo eccessivo di alcuni alimenti, altre ancora di stress e problemi fisici. In quest’ultima categoria rientrano anche difetti posturali e muscolari come ad esempio la contrazione della mascella. Un problema molto comune e facilmente risolvibile anche con alcuni semplicissimi esercizi di rilassamento.

Tra le altre possibili cause, infine, rientrano anche i possibili effetti collaterali di alcuni medicinali, i problemi di sonno e gli improvvisi cambiamenti climatici.

I sintomi dell’emicrania

Ora che abbiamo scoperto i possibili motivi per cui si scatena l’emicrania è importante capire quali sono i sintomi per circoscrivere il problema. Sintomi che potrebbero variare di intensità e durata da persona a persona. I più comuni sono il dolore localizzato in alcune parti della testa e la pulsazione costante e possono durare da poche ore a qualche giorno.

Nei casi più gravi, invece, al dolore alla testa possono accompagnarsi nausea e vomito, problemi alla vista, iper-sensibilità alla luce e addirittura vertigini e confusione. In questa eventualità è sempre bene rivolgersi al medico curante ed evitare di assumere farmaci o rimedi naturali in autonomia.

I rimedi naturali per l’emicrania e i possibili effetti positivi della vitamina B1

Uno studio uscito pochi giorni fa svela che uno dei migliori rimedi naturali contro l’emicrania potrebbe essere la comunissima vitamina B1. È quanto affermano alcuni ricercatori cinesi che hanno recentemente pubblicato un analisi che mette a confronto la frequenza dell’emicrania con il regime alimentare quotidiano.

Secondo la ricerca sui 13mila soggetti seguiti la frequenza minore di episodi di emicrania si registra tra le persone che assumono quantità maggiori di B1. Un lavoro importante che necessita di prove ulteriori ma che conferma una volta di più l’importanza dell’alimentazione sul benessere generale di tutto l’organismo.

La vitamina B1 potrebbe aiutarci contro l’emicrania ed ecco dove trovarla

Esistono moltissimi rimedi naturali che sembrano avere ottimi effetti contro l’emicrania, il mal di testa e i malanni di stagione. La strada migliore per ridurre il numero di episodi, però, è quella della prevenzione, come abbiamo appena visto. E la prevenzione migliore potremmo metterla in pratica con il mangiare sano.

Se vogliamo integrare la vitamina B1 nella dieta quotidiana abbiamo a disposizione moltissimi cibi diversi. Tra gli alimenti che ne contengono di più troviamo prodotti di derivazione cereale come il germe e la crusca di frumento. Oppure legumi come i piselli o i fagiolini e cibi di derivazione animale come la carne di maiale. O ancora la frutta fresca o secca come noci e nocciole.

In ogni caso, prima di inserire questi alimenti nel regime alimentare è bene affidarsi a un nutrizionista accreditato. Se l’eccesso di vitamina B1 è rarissimo, dal momento che ce ne liberiamo attraverso l’urina, non vanno sottovalutati i possibili effetti avversi dei singoli alimenti.