Il corpo umano è davvero una “macchina” incredibile, in cui ogni parte funziona in perfetta sinergia con le altre. Il nostro compito è soltanto quello di mantenerlo il più possibile in salute attraverso l’alimentazione e l’attività fisica. Purtroppo, però, proprio il collegamento tra la varie parti rischia di metterci davanti a problemi, di cui non capiamo l’origine ma soprattutto a cui è difficile trovare soluzioni. Per nostra fortuna esistono specialisti in campo medico e personal trainer a cui rivolgersi per capire il problema e provare ad affrontarlo. E sembra incredibile ma lavorando su questa parte forse riusciremo a ridurre il rischio di mal di testa e mal di schiena. Prima di proseguire, un’avvertenza. Evitiamo sempre il fai da te e rivolgiamoci a un professionista. Altrimenti rischiamo di peggiorare la situazione.

Mal di testa e mal di schiena sono patologie che affliggono tante persone e che hanno moltissime cause. Una, spesso sottovalutata, è la contrazione della mascella. La contrazione può essere causata da problemi come il bruxismo oppure semplicemente dall’accumulo di stress e tensione quotidiani. E spesso non ce ne accorgiamo nemmeno.

Proviamo, quindi, ad ascoltare i segnali che il corpo ci manda e a riconoscere un’eventuale tensione. Non appena iniziamo a sentire la mascella che si contrae più del solito, proviamo ad appoggiare la lingua dietro la parte anteriore dell’arcata dentale. Percepiremo subito una sensazione di decontrazione.

Il secondo consiglio per prevenire il problema è quello di mantenere una postura corretta quando siamo seduti. A maggior ragione se lavoriamo in ufficio o in smart working. Riusciremo a distribuire la tensione in tutte le parti del corpo e a non “pesare” troppo sulla mascella.

Gli esercizi per decontrarre la mascella

Se questi primi piccoli accorgimenti non hanno dato risultati, abbiamo a disposizione anche alcuni facilissimi esercizi. Proviamo a elencare le vocali esagerando il gesto per almeno 5-10 secondi. Alterniamo l’esercizio a qualche sbadiglio, anche simulato. Molto probabilmente riusciremo a rilassare la muscolatura.

Un altro trucchetto è quello di tirare fuori la lingua mantenendo la bocca leggermente aperta. Proviamo a tirarla in alto e manteniamo la posizione per qualche secondo. Quando ritorniamo al punto iniziale, contiamo 5 secondi e poi ripetiamo l’esercizio.

Se invece vogliamo rafforzare l’intera muscolatura, possiamo provare a mettere il pollice alla base del mento. Da questa posizione cerchiamo di spingere la mandibola verso il basso facendo opposizione col pollice. Rimaniamo fermi per 5-10 secondi e poi rilassiamoci.

Consultiamo un personal trainer specializzato prima di iniziare e se ci da l’ok proviamo questi esercizi quotidianamente. Riusciremo a ridurre la frequenza di mal di testa e mal di schiena.

