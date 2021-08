In questo articolo, per la rubrica di “cucina” di ProiezionidiBorsa, daremo una ricetta davvero squisita e perfetta per questi ultimi giorni estivi. Siamo abituati a mangiare le zucchine fritte, in padella, alla griglia ma una zucchina ripiena forse è del tutto nuova come ricetta.

Sembra incredibile ma le zucchine ripiene sono davvero deliziose. Il segreto sta nello scegliere gli ingredienti giusti da amalgamare all’interno. Oggi daremo una ricetta con determinati ingredienti che, ovviamente per ragioni di intolleranza o semplicemente perché non piacciono, possono essere sostituiti. Oppure se ne possono aggiungere degli altri. Tutto sta alla fantasia e alla creatività di ciascuno, che in cucina non devono assolutamente mancare. Cosa aspettiamo? Vediamo subito quali sono gli ingredienti.

Ingredienti

Considerando di essere 4 persone a tavola, quello che ci occorre è:

8 zucchine;

250 gr di polpa di pomodoro;

80 gr di parmigiano reggiano o grana padano;

400 gr di tritato;

2 fette di pancarré o pan bauletto;

1 uovo;

cipolla;

prezzemolo;

latte;

olio extra-vergine d’oliva;

sale e pepe.

Si può scegliere qualsiasi tipo di zucchina, tranne la romanesca. In ogni caso è da preferire lo zucchino fiorentino.

Zucchine ripiene mai mangiate in questa variante deliziosa che farà restare a bocca aperta

Iniziamo il procedimento lavando le zucchine, privandole del picciolo e scavandole all’interno e mettiamo da parte. Passiamo al pancarré o pan bauletto, leviamo i bordi dalle fette e immergiamo queste ultime nel latte per qualche minuto. Strizziamo per bene e le mettiamo all’interno di una ciotola insieme alla carne tritata, al formaggio, all’uovo, al prezzemolo tritato, al sale e al pepe. Ecco creato il ripieno per le zucchine. Dunque con l’aiuto di un cucchiaio aggiungiamo il ripieno all’interno delle zucchine precedentemente scavate.

In una padella, aggiungiamo dell’olio extra-vergine d’oliva e la cipolla tritata finemente. Non appena raggiunge la doratura, aggiungiamo la polpa di pomodoro. Un segreto della nonna affinché il pomodoro non sia troppo acido, è quello di aggiungere giusto un pizzico di bicarbonato. Se si volesse, si potrebbe aggiungere anche un po’ di zucchero per renderlo più dolce. Lasciamo cuocere e aggiungiamo le zucchine ripiene, lasciando cuocere per circa 20 minuti a fuoco basso e con il coperchio.

Ecco come preparare delle zucchine ripiene mai mangiate in questa variante deliziosa che farà restare a bocca aperta. Serviamo il piatto per cena come seconda portata.

