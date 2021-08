Il team di ProiezionidiBorsa continua a “sfornare” idee sulle ricette più buone della tradizione italiana. Oggi parliamo delle mitiche polpette: un piatto tipico caratterizzato da gusto intenso e da un profumo sensazionale. Le polpette piacciono proprio a tutti, a grandi e piccini. Eppure non tutti sanno che le polpette non sono solo di carne. Esiste una variante della tradizione siciliana davvero deliziosa. Vediamo di quale si tratta.

Le polpette di sarde

Come sappiamo, le sarde sono pesci molto utilizzati nel Sud Italia e in particolare in Sicilia. Le polpette di sarde sono delle specialità dell’area palermitana, che possono essere servite sia come antipasto che come secondo. Inoltre si possono mangiare anche fredde. Ma è l’agrodolce che le completa e le dona quel tocco di sapore in più. Preparare questa prelibatezza è davvero semplice e occorrono pochi ingredienti e anche poco tempo. Insomma per una cena sbrigativa e squisita ma soprattutto per fare bella figura con gli ospiti, questo piatto è ottimo. Vediamo cosa ci occorre per la preparazione.

Ingredienti

Considerando di essere in 4, gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono:

700 gr di sarde;

1 uovo;

2 cipolle;

180 gr di pangrattato;

2 foglie di menta;

sale e pepe;

olio extra-vergine d’oliva;

1 bicchiere di aceto;

zucchero;

farina.

Pochi ingredienti a basso costo per queste polpette squisite che faranno impazzire tutti

Iniziamo la preparazione del piatto pulendo per bene le sarde e privandole delle lische, delle teste, delle interiora e delle code. Schiacciamo le sarde con l’aiuto di una forchetta fino ad ottenere dei piccoli pezzi e mettiamo dentro una ciotola aggiungendo l’uovo, il pangrattato, le foglie di menta, il sale e il pepe. Mescoliamo per bene fino ad ottenere un composto omogeneo e formiamo delle palline. Le adagiamo sulla farina in modo tale da legare il tutto e le mettiamo in padella con un po’ d’olio d’oliva. Lasciamo soffriggere un po’ di minuti a fuoco basso e a metà cottura spegniamo e mettiamo da parte.

In un’altra padella mettiamo nell’olio d’oliva le cipolle affettate e la menta, soffriggiamo fino a quando le cipolle non saranno dorate e aggiungiamo le polpette ultimando la cottura.

In un bicchiere versiamo l’aceto fino all’orlo e aggiungiamo un cucchiaio di zucchero e mescoliamo fino a quando non sarà ben sciolto. Aggiungiamo la miscela alle polpette e mescoliamo, aspettando che l’aceto evapori senza coprire con il coperchio. Spegniamo il fuoco e il piatto è pronto. Lasciamo riposare e raffreddare. Ecco come bastano pochi ingredienti a basso costo per queste polpette squisite che faranno impazzire tutti.

