Per gli appassionati di cucina, il team di ProiezionidiBorsa ha sempre degli assi nella manica da condividere con i lettori per far piacere al palato. Tante sono le ricette, dai piatti salati ai dolci fino ai consigli e ai trucchi per cucinare delle ottime pietanze.

Anche in questo articolo si parlerà di una ricetta antica, tramandata da generazione in generazione. E si sa che le nonne non sbagliano mai. Uno degli ingredienti più amati dagli italiani è la melanzana. Il suo sapore intenso si può esaltare in tanti modi per creare piatti deliziosi.

Oggi scopriremo come cucinarla anche per fare una bella figura con gli invitati, non appena sarà possibile. Ecco il segreto per cucinare velocemente un contorno di melanzane dal profumo intenso da fare invidia a tutti.

La ricetta antica di una nonna del sud

Per preparare questo squisito contorno non ci vorranno tanti ingredienti. Inoltre, è facile da fare e sarà pronta in massimo 10 minuti. Ciò che occorre è:

melanzane tunisine;

patate;

cipolla;

salsa di pomodoro fresca o passata;

olio d’oliva o olio per friggere;

formaggio;

basilico;

sale, zucchero e pepe.

La quantità degli ingredienti varia a seconda di quanti siamo a tavola. Abbondiamo se abbiamo invitati, poiché è talmente buona che la vorranno tutti.

Ecco il segreto per cucinare velocemente un contorno di melanzane dal profumo intenso da fare invidia a tutti. Il segreto sta nella frittura e nel giusto dosaggio per la salsa di pomodoro. Ma procediamo step by step.

Preparazione

Tagliamo le melanzane tunisine e le patate a cubetti. Friggiamo nell’olio d’oliva o in quello adatto alla frittura, a seconda del gusto e della leggerezza. Prima friggiamo le patate e poi mettiamo le melanzane. Attenzione a non cuocerle tanto poiché devono rimanere leggermente crude. Le prendiamo con la schiumarola e le mettiamo da parte. Nello stesso olio soffriggiamo una cipolla e versiamo la salsa fresca di pomodoro o la passata.

Il segreto per una salsa squisita è il giusto dosaggio tra zucchero e sale ma soprattutto l’aggiunzione di un pizzico di bicarbonato per togliere l’aspro. Appena la salsa inizia a stringersi mettiamo le melanzane e le patate precedentemente fritte e lasciamo che assorbano il sugo. Alla fine, aggiungiamo formaggio grattugiato e basilico. Ed ecco che il nostro contorno sarà pronto per essere gustato.

Approfondimento

