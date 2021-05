Per gli amanti delle zucchine queste è il momento giusto per farne una bella scorpacciata. È un vegetale che si può cucinare in mille maniere. Abbiamo svelato in un articolo precedente come avere delle zucchine fritte perfette. Oggi condividiamo un’altra preparazione dal successo assicurato. Ecco come cucinare zucchine in forno croccanti, sfiziose e saporite con questa ricetta incredibilmente facile e veloce.

Dunque questi sono gli ingredienti necessari:

zucchine;

olio extravergine di oliva;

farina di Mais;

pan grattato;

parmigiano grattugiato;

sale e pepe quanto basta.

Il procedimento

Per prima cosa lavare le zucchine. Metterle in uno scolapasta. Poi tamponarle con della carta assorbente. Se lasciamo infatti l’ortaggio bagnato, il condimento scivolerà via più facilmente. Tagliarle per lungo dello spessore di un centimetro. Poi tagliare le listarelle ottenute di una lunghezza di circa 4-5 centimetri. Versare in una ciotola. Aggiungere l’olio, il parmigiano ed aggiustare di sale e pepe. Girare bene fino a che le zucchine non appaiono ben condite. Quindi uniamo il pan grattato e per ultima la farina di mais.

Mescoliamo molto bene, in modo che tutte le listarelle siano ben avvolte dalla farina. Infatti è proprio questo il segreto per ottenere delle zucchine croccanti come delle patatine fritte. Grandi e piccini ne andranno davvero ghiotti. Risolveremo in questo modo anche il problema di far mangiare ai bimbi delle verdure sane. Foderiamo poi una teglia con la carta da forno. Quindi disponiamo le zucchine in modo che non si tocchino fra loro.

La circolazione dell’aria durante la cottura è infatti necessaria per ottenere la croccantezza giusta. Non ci resta che cuocere in forno per circa un quarto d’ora a 200°. Otterremo un contorno di cui tutti andranno ghiotti. Possiamo anche utilizzare queste chips croccanti per un aperitivo rinforzato dal successo assicurato.

Benefici e calorie

Questo è il piatto perfetta per chi non vuole rinunciare al gusto ma è attento alla linea. Un etto di zucchine apportano solo 16 kilocalorie. Infatti il 95% di questo ortaggio è composto di acqua. Contiene anche una gran quantità di potassio. È dunque un vegetale altamente diuretico. Particolarmente efficace dunque per sgonfiarsi dei liquidi in eccesso e sentirsi leggeri ed in forma. Pronti per affrontare al meglio la prova costume.

Non ci resta che metterci all’opera e preparare delle zucchine in forno croccanti, sfiziose e saporite con questa ricetta incredibilmente facile e veloce.

