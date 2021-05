È incredibile ma gran parte dei litigi in una coppia avviene in bagno. Una delle cause principale è la giusta collocazione della tavoletta del wc.

Ebbene oggi sveleremo la maniera più corretta di comportarsi fugando ogni dubbio. Dunque, è questa l’unica posizione corretta della tavoletta del wc e la risposta sorprende sia gli uomini che le donne.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Perché si litiga

La ragione del contendere è molto semplice. Le donne si chiedono per quale motivo gli uomini lasciano la tavoletta alzata quando impiegherebbero sono 2 secondi ad abbassarla. Nello stesso modo gli uomini brontolano domandandosi perché le donne fanno così tante storie se ci vogliono sono 2 secondi a riabbassarla.

Qual è la scelta giusta?

Non vi sono dubbi che la scelta giusta è che la tavoletta rimanga abbassata. Infatti il wc è un ambiente in cui prolificano i germi. Uno degli scopi della tavoletta è appunto quella di proteggerci da questi ultimi. In particolar modo quando si tira lo sciacquone, gli schizzi trasportano i microbi. Igienizzare il bagno quotidianamente non lo rende privo di pericoli. Dunque è sempre meglio che la tavoletta sia abbassata.

Si evitano in questa maniera anche eventuali cattivi odori.

Gli uomini italiani

Gli uomini, dal canto loro ritengono che per questioni igieniche invece sia meglio tenerla su. Questo per evitare di schizzarne la superficie. Alla luce di questo punto di vista continueranno a comportarsi nella medesima maniera. Ne riusciranno ad accontentare le loro compagne per più di due volte, utilizzando due secondi per richiudere la tavoletta. Questo perché ritenendo che non sia la scelta giusta, rimarranno fermi sulla propria posizione.

Due curiosità

Il galateo, il manuale per eccellenza dell’educazione, parla chiaro e non ammette dubbi. La tavoletta del wc deve sempre essere chiusa.

In altri paesi, come la Germania o l’Inghilterra, è comunemente accettato che gli uomini possano non stare in piedi mentre espletano i propri bisogni fisiologici. In questi casi quindi la tavoletta rimane sempre ben posizionata in basso. Probabilmente può essere un spunto di riflessione portare la stessa abitudine anche nel nostro Bel Paese.

Ebbene È questa l’unica posizione corretta della tavoletta del wc e la risposta sorprende sia gli uomini che le donne.

Approfondimento

Ecco qual è l’unico verso giusto per srotolare la carta igienica