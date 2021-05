Sia se dobbiamo riporli, sia se hanno bisogno di una pulizia per liberarli dalla polvere e rigenerarli nei colori, questo sistema è davvero utile. Possiamo avere tappeti sporchi e scoloriti tornati come nuovi grazie a questo sbalorditivo metodo naturale che fa impazzire per la sua semplicità.

I tappeti e la sporcizia

Anche se è difficile da vedere, i tappeti accumulano polvere. Ma non solo quella. Che dire, ad esempio, delle suole delle scarpe che lasciano continuamente sporcizia e batteri e dei peli del gatto e delle orme del cane? Tutto questo insieme ad altra sporcizia entra fra le trame del tappeto, si accumula lentamente e porta ad attenuare i colori. Il nostro tappeto, così, apparirà più sbiadito di quello che è.

Come eliminare la sporcizia

Per risolvere questo problema si può appendere il tappeto e batterlo per farne uscire la polvere. Un’altra soluzione è utilizzare l’aspirapolvere e con essa risucchiare tutta la polvere presente sul tappeto. In tutti e due i casi bisogna trattare il tappeto non solo sul lato del disegno ma anche la parte opposta che poggia sul pavimento, in genere sempre dimenticata.

Dopo aver eliminato la polvere tocca, poi, ravvivare i colori per poter pulire in modo completo il tappeto. A questo scopo, i vecchi consigli della nonna sono sempre i benvenuti. Con essi risparmiamo soldi senza acquistare prodotti specifici e cogliamo l’occasione anche per riciclare scarti della cucina molto utili.

Facciamo bollire un litro d’acqua. Immergiamo nell’acqua 2 patate grattugiate e lasciamo riposare per un paio d’ore. Prendiamo uno straccio e imbeviamolo della soluzione appena preparata. Passiamolo sul tappeto e vedremo con grande stupore che i colori si ravviveranno e torneranno come nuovi.

Questo sistema ci permetterà di pulire a fondo i tappeti e di ravvivarli nei loro colori spenti.

