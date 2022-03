La primavera si sta finalmente avvicinando. Mancano infatti solo 20 giorni al tanto atteso equinozio che ci regalerà delle magnifiche giornate di sole e un pieno di vitamina D. Con il risveglio della natura arriveranno anche sulle nostre tavole tante varietà di frutta e verdura tipiche di questa stagione. Parliamo delle puntarelle, delle taccole, delle barbe di frate, delle fragole, degli asparagi e di molto altro ancora. Molte di queste verdure hanno degli enormi benefici sul nostro stato di benessere. Per questo oggi ne illustriamo alcuni che non tutti conoscono. Ad esempio, troviamo zero colesterolo in questo alimento veramente speciale per il nostro organismo. Scopriamo insieme perché.

Le innumerevoli qualità di questo tipo di lattuga

Stiamo parlando della valeriana, detta anche songino o valerianella. È una varietà di insalata che presenta una delicata forma riccia. Essendo molto apprezzata, è possibile trovarla quasi ovunque, dalle bancarelle dei mercati agli scaffali frigo dei supermercati. Rappresenta un’ottima scelta per chi si mette a dieta, dato che presenta pochissime calorie, soprattutto quando è condita solo con limone, sale e olio. Ne possiede infatti solo 21 per ogni etto di prodotto. Inoltre, vanta pochissimi grassi (solo 0,40 per la quantità presa in considerazione) e zero colesterolo. È praticamente solo composta da fibre: queste regolano il tratto intestinale e possono essere utili per rimanere più a lungo sazi e limitare l’assorbimento degli zuccheri e del colesterolo.

Zero colesterolo in questo alimento che potrebbe proteggere cuore e arterie, donando un pieno di vitamine preziose per la salute

Queste ultime caratteristiche la fanno rientrare nella branca di alimenti che risulterebbero benefici per la salute dell’apparato cardiovascolare. Inoltre, presenta anche delle ottime quantità di potassio, elemento che aiuterebbe un suo buon funzionamento dato che contrasterebbe la pressione alta. Infatti, battito cardiaco irregolare e debolezza potrebbero essere delle conseguenze che evidenziano la carenza di questo minerale. Ma le sue buone caratteristiche non sono finite qua: infatti la presenza della vitamina B promuoverebbe un corretto funzionamento del metabolismo. La vitamina A proteggerebbe invece le mucose e la pelle. Infine, la vitamina C è nota per ridurre gli episodi influenzali e per innalzare le difese immunitarie. Generalmente questo tipo di prodotto non presenta delle controindicazioni, ma è sempre meglio, prima di introdurlo nella propria dieta, confrontarsi con il proprio medico di base.

