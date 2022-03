Finalmente svelate le caratteristiche dei segni zodiacali più brutte secondo l’oroscopo

C’è un vecchio adagio dell’antica Roma che ci ricorda sempre come sui gusti non si possa discutere.

Certo, il bello così come il piacere è soggettivo e sembra che non esistano proprio delle regole fisse di bellezza. D’altra parte, però, tutti noi cerchiamo spesso di piacere agli altri esseri umani. C’è chi punta tutto sulla bellezza fisica e c’è invece chi cerca di affascinare il prossimo con l’intelletto o con il carattere.

L’oroscopo sembra, però, dirci che secondo gli astri ci sono dei segni che sono considerati più brutti di altri. Le stelle non ci dicono mai con assoluta certezza una verità che vale per tutti ma ci riescono a dare qualche utile indicazione per capire meglio la fortuna di alcuni e la sfortuna degli altri. Infatti, ecco finalmente svelate le caratteristiche dei segni zodiacali meno affascinanti di tutti.

Ira e superbia

Sì, sono anche due dei vizi capitali della tradizione religiosa cristiana. Tuttavia, nella nostra cultura l’ira è una di quelle caratteristiche che ci fa considerare poco attraente una persona.

L’ira è un atteggiamento tipico dei segni di fuoco e di quelli di terra. I primi arrivano ad arrabbiarsi anche ferocemente quando non si sentono al centro dell’attenzione. I secondi, invece, perdono le staffe quando trovano che le loro posizioni sono messe in dubbio.

Anche se pensiamo che sia il Leone il segno più irascibile dell’oroscopo, le stelle ci dicono che in realtà è l’Ariete. Per quanto riguarda i segni di terra, invece, il segno che si inalbera più facilmente è il Capricorno.

Anche la superbia è una caratteristica negativa. Infatti, non va assolutamente confusa con la sicurezza in sé stessi, che di per sé è un tratto molto affascinante del carattere delle persone sicure.

La superbia è quella caratteristica che fa credere di essere sempre e comunque migliori degli altri. Un atteggiamento poco socievole e poco gentile che rischia di far allontanare gli sguardi da sé. Segni estremamente superbi sono i Pesci e lo Scorpione.

Finalmente svelate le caratteristiche dei segni zodiacali più brutte secondo l’oroscopo

Altra caratteristica negativa è la poca cura verso sé stessi.

Non parliamo tanto o solo della cura dell’aspetto fisico. Ci riferiamo anche della cura verso la propria dignità, l’attenzione che diamo alla nostra persona e ai nostri amici. Questa sicuramente è una caratteristica estremamente negativa che, secondo le stelle, colpisce soprattutto i Sagittario.

