Per non farti pungere dalle zanzare e allontanarle dal giardino semina questa pianta resistente dai coloratissimi fiori lilla

Per non farti pungere dalle zanzare semina questa pianta-Photo by Laitche, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Vorresti rilassarti in giardino ma gli sciami di zanzare ti tormentano? Prova con un rimedio naturale. Si tratta di una pianta facile da coltivare e molto suggestiva, dal forte potere repellente. Gli insetti se ne terranno alla larga e tu potrai goderti i momenti all’aria aperta. Vediamo di quale esemplare parliamo e come coltivarlo.

Quando arriva la bella stagione si cerca di sfruttare al massimo lo spazio esterno della casa. C’è chi, per l’appunto, ha la fortuna di avere a disposizione un bellissimo giardino. Ma prima di affrontare le grigliate e quattro chiacchiere con gli amici, potremmo doverci sbarazzare di quelle odiose zanzare che ci assillano. I soliti zampironi e gli spray non le tengono sempre lontane, per cui sarà necessaria una soluzione alternativa. E perché non approfittarne per arricchire di verde il tuo prato, seminando una piantina meravigliosa?

Per non farti pungere dalle zanzare e allontanarle dal giardino scopri come curare la callicarpa

Le piante repellenti sono un rimedio intelligente contro gli insetti estivi e non solo. Basterà prendersene cura, per vederle sbocciare allegramente e ripararsi dalle invasioni. È il caso della callicarpa americana, un alleato biologico contro le zanzare. Infatti, si dice che schiacciandone le foglie liberi degli oli profumati assai sgraditi a questi animali. Per riconoscerla, bisognerà concentrarsi su forma e colori.

Quando parliamo di questa specie, ci riferiamo normalmente a degli arbusti decidui che crescono fino ad alcuni metri d’altezza. Le foglie sono di colore verde brillante, mentre il vero vanto sono i fiori. Dall’estate potremmo assistere al nascere di graziosi grappoli lilla, dall’effetto ottico sorprendente.

I passi per prendersene cura e vederla crescere sana

La callicarpa americana è la pianta ideale per non farti pungere dalle zanzare e allontanarle dal giardino. Ma solo se sai come coltivarla a dovere. Per fortuna, non è un compito difficile. Il terreno preferito è acido e ricco di concime. Sistemala in un luogo raggiunto dai raggi solari, ma al riparo dalle folate di vento. La callicarpa ama il clima caldo, ma sopporta decisamente meno le temperature rigide. Per cui, in inverno dovresti proteggerla distribuendo foglie e paglia alla base del fusto.

Il periodo consigliato per la semina è attorno ad aprile. Puoi decidere di interrarla da sola o in compagnia di altri vegetali, per creare una siepe mista. Le innaffiature avverranno sporadicamente nella stagione fredda, mentre aumenteranno durante il periodo estivo. Per il sostentamento suggeriamo un concime granulare a lenta cessione da distribuire a febbraio, maggio e ottobre. A inizio marzo potrai procedere con la potatura. Elimina le branchie con più di due anni e accorcia i rami secchi di circa 20 cm.