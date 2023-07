Le zanzare ti pungono su braccia e gambe? Allontanale e togli quel fastidioso prurito: basta un solo minuto

Siamo ormai nel cuore dell’estate e le temperature si fanno sempre più roventi. Noi ci scopriamo indossando abiti corti e leggeri e costumi da bagno, ma le zanzare, come sappiamo, sono sempre in agguato. Se hai paura di scoprirti per non correre il rischio di essere assalito da questi fastidiosi insetti, oggi abbiamo la soluzione che fa per te.

Le sere d’estate passate all’aperto a rilassarsi sul balcone o sul terrazzo sono davvero irrinunciabili. L’aria fresca e le luci del tramonto in estate sono ancora più belle. Tuttavia, a rovinare le nostre serate ci sono loro: le zanzare. Queste sono attratte da diversi fattori, come, ad esempio, il nostro profumo, il calore, la luce e l’odore del cibo. Infatti, cercano di entrare nelle nostre case e ci danno il tormento, soprattutto la sera o quando ci troviamo a tavola.

Ed è così che all’improvviso ci troviamo ricoperti di punture di zanzare e il prurito ci fa impazzire. Ecco perché oggi ti consiglieremo un trucco per tenerle lontane senza fatica, ma anche un rimedio geniale per togliere il prurito da puntura.

Le zanzare ti pungono su braccia e gambe? Non oseranno avvicinarsi se fai questa cosa!

Le zanzare colpiscono indistintamente grandi e piccini. Al supermercato, in farmacia e nei negozi online puoi acquistare spray e braccialetti repellenti, ma questi prodotti e gadget sono spesso a base chimica. Se vuoi proteggere te stesso e la tua famiglia in modo naturale e goderti i tuoi momenti all’aperto in spensieratezza, puoi provare questo trucco.

Ti piacciono i profumi freschi? Evita di spruzzarti addosso profumi industriali e molto dolci: le zanzare ne sono attirate. Al loro posto unisci tre prodotti naturali: olio di semi di albicocca, olio essenziale di eucalipto e quello alla citronella. Procurati una bottiglietta con vaporizzatore e versa al suo interno 3 cucchiai di olio di semi di albicocca. A questo aggiungi 5 gocce di olio alla citronella e 3 gocce di olio di eucalipto. Agita il tutto e vaporizzalo sul corpo prima di uscire all’aperto. Il profumo è davvero fresco e piacevole e non sarai più vittima delle zanzare.

Non sai come alleviare il prurito da puntura di zanzara? Probabilmente ancora non conosci questo trucco

Le zanzare ti pungono su braccia e gambe? Se la pelle ti prude e si è arrossata cerca di non grattarla. Per alleviare velocemente bruciore e prurito prova adesso questo rimedio. Prendi una banana, sbucciala e ricava un pezzetto della sua buccia. Sulla parte fibrosa della buccia applica un pizzico di bicarbonato e strofinala direttamente sulla pelle che prude.

Il bicarbonato di sodio toglie in fretta in rossore e riduce notevolmente il gonfiore. La fibra della buccia di banana ha azione lenitiva e calma subito il senso di prurito. Lo proverai?