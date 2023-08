Non trovi offerte per vacanze last minute? Scopri 3 cose da fare se non vai in ferie ad agosto

Ecco qualche idea per trascorrere l’estate in città se hai prenotato le ferie a settembre e non sai come intrattenerti fino alle prossime vacanze.

Soprattutto chi vive in città avrà potuto notare come in questi giorni la metropoli abbia cominciato a svuotarsi poco a poco. Del resto, agosto è per antonomasia mese di ferie e tutti ne approfittano per concedersi una meritata pausa dal duro lavoro. In ogni caso c’è anche chi, per pigrizia o motivi di diverso tipo, non ha ancora prenotato le vacanze e finisce per rimanere spiazzato. Se anche tu non trovi offerte per vacanze last minute, non ti resta che dare un’occhiata alle cose che potresti fare in città.

Non solo lavoro

Partiamo dal presupposto che comunque c’è anche chi non ha la possibilità di andare in ferie questo mese e, anzi, continua a lavorare. Andare in ufficio con il caldo, se possibile, è ancora peggio del solito, anche perché non si sa mai come vestirsi. Bisogna contrastare l’afa ma anche essere professionali ed eleganti. Quindi come fare? Vediamo qualche outfit per aggirare il problema, perfetto per revitalizzare la tua immagine e dare un input al tuo buonumore.

Il primo suggerimento è un grande classico del look di tutti i giorni, a qualsiasi età: jeans e camicia. Per renderlo ancora più intrigante, poi, non devi fare altro che giocare con gli accessori: spille, orecchini, tacchi geometrici o una it bag. In alternativa, puoi sempre scegliere un tailleur in lino dove, però, la giacca viene sostituita dal gilet, decisamente più fresco. Oppure, punta sulla soluzione più semplice: un abito midi in seta, lino o cotone del modello che preferisci. Unico consiglio: non farti intimorire dai colori più vitaminici, perché sono proprio quelli che possono dare una svolta alla tua giornata.

Non trovi offerte per vacanze last minute? Tante idee per passare il tempo in città ad agosto

Ma chi rimane in città per motivi diversi dal lavoro come può passare il tempo? La prima soluzione è quella di andare alla scoperta della propria città. Spesso e volentieri ci perdiamo a fantasticare su luoghi esotici, ma non conosciamo davvero il posto in cui viviamo. Basta controllare le offerte su mostre, musei, monumenti o altre attrazioni tipiche della propria città e prepararsi a scoprirla con occhi nuovi. Più o meno sulla stessa linea si colloca il consiglio successivo, ovvero: dedicarti a qualche attività che normalmente non faresti.

Iscriviti a un corso di palestra, fotografia, pittura o altro di tuo interesse oppure partecipa a eventi o inaugurazioni. Insomma, fai qualcosa di totalmente diverso dal tuo ordinario così da farti sentire un minimo di spirito vacanziero anche se non sei fuori città. Infine, proprio ora che hai più tempo da dedicare a te stessa e agli altri, approfittane. Concentrati su qualcosa che ti faccia sentire bene e organizza uscite con gli amici che di solito fai fatica a incontrare per via degli impegni.