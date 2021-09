A brevissimo la campanella tornerà a suonare per gli studenti italiani. Il 6 settembre torneranno sui banchi gli alunni di Bolzano e poi, via via, tutti gli altri. I più fortunati che godranno di qualche giorno di riposo in più saranno i giovani di Puglia e Calabria.

Il periodo dell’anno che precede il rientro in aula, è assai pesante per le famiglie. Chi ha figli lo sa bene: la scuola è una delle voci che più pesa sul bilancio famigliare, specie se si ha più di un figlio. I libri di testo sono sempre più costosi; per non parlare dei dizionari per le lingue e gli strumenti necessari per il disegno tecnico.

A questi, che sono, elementi indispensabili per specifici indirizzi di studio, vanno aggiunti lo zaino, i quaderni, i raccoglitori, il diario, e tutta la cancelleria in genere. Tra penne, evidenziatori, colla, forbici e post-it, pare essere una lista della spesa infinita!

La scelta dello zaino è molto importante e va ponderata bene. I nostri figli puntano sulle marche più in voga e per l’accessorio che ritrae il personaggio del momento. Tutti elementi che, tra l’altro, fanno lievitare inutilmente i costi… Per scegliere un buono zaino, i genitori devono considerare aspetti pratici come robustezza, traspirabilità ed ergonomia. Ne abbiamo parlato più nello specifico nell’articolo “come scegliere lo zaino migliore per i bambini che iniziano la scuola elementare”.

Superata la fase di acquisto, proviamo a pensare all’utilizzo quotidiano che i nostri figli faranno dello zaino. Le materie sono tante e i relativi libri e accessori vari, ancora di più. Per il benessere della schiena dei nostri giovani, quindi, è bene che lo zaino sia il più leggero possibile.

Zaino più leggero grazie a questi semplicissimi trucchetti che ci faranno anche risparmiare

Per annotare i compiti, evitiamo il diario da 18 mesi. È inutilmente ingombrante, pesa di più e ovviamente è anche più caro rispetto ai modelli base. Per i bambini delle elementari può bastare anche un semplice quaderno dove scrivere, di giorno in giorno, la data.

I raccoglitori ad anelli hanno un certo peso. Meglio scegliere i modelli più bassi con gli anelli piccoli. Tenere all’interno solo i fogli di appunti più recenti e, col passare delle settimane, trasferire i fogli con le note più datate in un raccoglitore più grande da tenere a casa per il ripasso.

In commercio si trovano maxi astucci che comprendono tantissimi accessori, molti dei quali anche inutili. Questi modelli sono in genere costosissimi, possono sfiorare addirittura i 50 euro! Molto meglio, sotto tutti i punti di vista, una semplice bustina in plastica o tessuto dove tenere le cose basilari: due penne (blu o nere), una biro rossa, un paio di matite di differente durezza, 2 o 3 pennarelli per evidenziare, il righello, la gomma, la colla e il temperino.

Per pennarelli e colori sono comodissimi gli astucci che si arrotolano ed occupano pochissimo spazio.

Ed ecco che così avremo uno zaino più leggero grazie a questi semplicissimi trucchetti che ci faranno anche risparmiare.

