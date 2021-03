Sempre più persone decidono di fare lo yogurt a casa, per risparmiare soldi, rifiuti in plastica e per avere un prodotto naturale e gustoso. Lo yogurt fatto in casa è un prodotto genuino e gustoso, che ogni amante dello yogurt ama.

In commercio esistono numerose alternative per fare lo yogurt, dalle yogurtiere specifiche, a i macchinari multifunzione. Esistono molti modi, ma non è necessario per forza avere degli elettrodomestici dedicati, oggi vedremo in che modo fare dello yogurt buono come quello del supermercato senza yogurtiera con questo trucco.

Un metodo antichissimo

Quando non c’erano i moderni robot da cucina e le yogurtiere, come veniva fatto lo yogurt? Ovviamente in casa, seguendo metodi tradizionali molto efficaci ma anche molto semplici.

La prima cosa da fare è comprare il latte, rigorosamente intero, preferibilmente non pastorizzato, ma anche pastorizzato va bene.

Poi dobbiamo procurarci un vasetto di yogurt bianco non zuccherato e privo di aromi. Lo yogurt è meglio che abbia una percentuale di grassi non inferiore al 3%. ad ogni modo più è alta la percentuale di grassi più il nostro yogurt sarà delizioso.

Dobbiamo calcolare un cucchiaio di yogurt per ogni litro di latte.

Ora possiamo mettere il latte sul fuoco ed aspettare che bolla. Quando bolle mettiamo il fuoco al minimo e lasciamo bollire per dieci minuti. Ora possiamo spegnere il gas e aspettare che il latte diventi tiepido.

Yogurt buono come quello del supermercato senza yogurtiera con questo trucco

Ora in un recipiente dobbiamo mischiare lo yogurt aggiungendo progressivamente il latte ricordandoci di utilizzare una posata in legno o in plastica, non in metallo.

Ora possiamo coprire il contenitore e dobbiamo coprire con una coperta, un plaid o qualcosa per mantenere caldo il nostro yogurt.

Lasciamo riposare per sei o otto ore preferibilmente dalla sera alla mattina in luogo caldo e asciutto.

Ora che il nostro yogurt è pronto dobbiamo metterlo nel frigo per qualche ora in modo che si raffreddi. In due o tre ore il nostro yogurt è pronto, sanissimo, gustosissimo e a costo zero.

Non dovremo mai più comprare yogurt al supermercato!

