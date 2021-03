Quarantena, zona rossa, lockdown, sappiamo che queste parole fanno rima con una cosa: fare il pane e la pizza in casa. Sarà perché siamo costretti a passare tempo in casa oppure perché abbiamo più tempo per riscoprire antiche tradizioni, ma gli italiani stanno panificando e cucinando sempre più.

Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo sempre informare i nostri lettori sulle novità commerciali e sulle nuove tendenze, oggi vogliamo dirvi che nessuno lo sa ma possiamo fare il pane con questa farina e viene buonissimo.

Una farina dalle mille proprietà

Se vogliamo panificare abbiamo l’imbarazzo della scelta tra le farine che possiamo utilizzare. Farina tipo 0, tipo 1, tipo 2, integrale, bianca, semola, farina di farro…

Se vogliamo cambiare un po’ possiamo usare altre farine, meno conosciute ma non per questo meno buone.

Tra le molte farine che si possono utilizzare per fare il pane e la pizza a casa c’è quella di grano saraceno. Questa pianta si chiama “grano” ma in realtà non è un grano, nemmeno un cereale, ma appartiene alla famiglia delle Polygonacee.

Da questa pianta si raccoglie un frutto che si può cucinare e servire in saporite zuppe oppure da solo. Viene anche prodotta una farina, molto utilizzata per le sue proprietà nutrizionali e per il fatto che è naturalmente privo di glutine.

Quando facciamo il pane possiamo usare un mix di farine, magari metà farina di frumento e metà farina di grano saraceno. In questo modo il nostro pane lieviterà perfettamente, avrà un colore più scuro per via del grano saraceno e avrà un sapore particolare ma ottimo.

Se invece vogliamo realizzare del pane naturalmente senza glutine possiamo farlo solo con farina di grano saraceno facendo attenzione alla lievitazione e alla cottura. In questo modo avremo realizzato un prodotto sanissimo, leggero e gluten free.

