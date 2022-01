Sembra ormai passato un secolo da quando il mezzo di messaggistica principale erano gli SMS. Ormai, infatti, WhatsApp ha cambiato il nostro modo di comunicare con gli altri, dandoci un servizio che ha tantissimi di noi sembra ormai scontato. Eppure, anche questa applicazione così famosa tende a cambiare e migliorare nel corso degli anni, lasciando indietro chi non sta al passo con i tempi. Infatti, WhatsApp presto non funzionerà più su tutti i cellulari, ma in quelli in cui lo farà potrebbe portare delle interessanti novità. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Un nuovo modo di massaggiare

Al giorno d’oggi la tecnologia cambia la nostra vita talmente tanto velocemente che a volte non ce ne accorgiamo neanche. Proprio per questo nel corso dei nostri articoli abbiamo sempre cercato di mantenere aggiornati i nostri Lettori. Ad esempio, abbiamo presentato le tre innovazioni targate Amazon che ti potrebbero cambiare la vita.

Per tutti i vantaggi che la tecnologia porta nelle nostre vite esiste un rovescio della medaglia. Per restare al passo con i tempi è infatti necessario disporre di modelli più nuovi e di sistemi operativi aggiornati, e questo ha un costo.

Lo sanno bene gli utilizzatori di WhatsApp, che potrebbero non poter utilizzare la nota applicazione di messaggistica sui propri dispositivi. Infatti, quelli che riceveranno questo bruttissimo messaggio su tale applicazione dovranno cambiare smartphone e comprare un telefono nuovo per questo motivo. Ma per tutti i felici utilizzatori di WhatsApp il 2022 potrebbe riservare delle interessanti novità.

WhatsApp presto non funzionerà più su tutti i cellulari, ma in quelli in cui lo farà potrebbe portare delle interessanti novità

La prima novità targata 2022 farà sicuramente felici i possessori dei telefonini targati Apple. A partire dall’anno nuovo potrebbe infatti essere possibile visualizzare foto e nome delle persone che ci scrivono sulle notifiche del cellulare. Questa novità dovrebbe già essere attiva per coloro che utilizzano un dispositivo dove è implementato IOs 15.

Un’ulteriore novità in fase di studio da parte dell’azienda è quella delle community, che dovrebbero permettere di creare dei “gruppi di Gruppi”. Infine, potrebbero essere in arrivo delle novità WhatsApp Business. Una di queste dovrebbe permettere di trovare con più facilità le aziende che utilizzano l’applicazione attraverso dei filtri dedicati. Ovviamente la maggior parte di queste novità sono ancora in fase di studio e sviluppo. Ci potrebbe quindi volere ancora del tempo per vederle attive sui nostri cellulari.

Approfondimento

Costi del riscaldamento giù del 35% se segui questo consiglio