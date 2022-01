WhatsApp nel tempo è diventato sempre più uno strumento professionale. Da semplice oggetto di svago si è trasformato in una applicazione a noi indispensabile. Ecco perché quando non funziona è come se ci sentissimo isolati dal Mondo. Questo accadrà presto a molti utenti e ad alcuni è già accaduto. Infatti quelli che riceveranno questo bruttissimo messaggio da WhatsApp dovranno cambiare smartphone e comprare un telefono nuovo per questo motivo.

Oggi senza smartphone molte delle attività quotidiane diventano difficili e complicate. Pensiamo per esempio al Green Pass. Basta l’app IO del Ministero per scaricarlo ma chi non ha lo smartphone cosa fa? Per chiunque senza un cellulare diventa tutto più complicato.

La pandemia ha impresso una forte accelerazione al Mondo digitale e molti che non ne facevano uso oggi si sono adeguati. WhatsApp è uno strumento indispensabile per chi ha uno smartphone. Anzi, possiamo dire che molti passano dal cellulare allo smartphone proprio per potere utilizzare WhatsApp. Oggi con questo strumento di messaggistica si fa quasi tutto. Si scambiano messaggi di testo e anche vocali. Si fanno chiamate e videochiamate. In tempo di pandemia si fanno anche videoconferenze.

Quelli che riceveranno questo bruttissimo messaggio da WhatsApp dovranno cambiare smartphone e comprare un telefono nuovo per questo motivo

Sempre nuove funzioni si aggiungono a questo strumento per rendere la sua utilizzazione agevole e veloce. Per esempio pochi conoscono questo modo superveloce per mandare un messaggio privato WhatsApp dallo smartphone a questi particolari utenti. Purtroppo con l’adeguamento della tecnologia molti apparecchi non sono più in grado di supportare WhatsApp e su molti smartphone presto WhatsApp cesserà di funzionare.

Le versioni del sistema operativo di Android che non supporteranno più WhatsApp sono quelle precedenti alla 4.1. Sul sistema operativo di Apple, WhatsApp non funzionerà sulle versioni precedenti a iOS 10. La società di messaggistica informa l’utente in anticipo con un messaggio quando la versione del sistema operativo del telefono non supporta più gli aggiornamenti. In questo caso l’utente dovrebbe prima di tutto salvare le chat e per non perdere i messaggi di WhatsApp questa è l’unica cosa da fare. Poi dovrà necessariamente cambiare apparecchio.

Attenzione, il problema non riguarda solo chi ha già uno smartphone, ma anche chi ne compra uno usato. Qualcuno potrebbe essere tentato dall’occasione di un apparecchio a poco prezzo, magari come secondo telefono oppure per una persona con poche pretese. Occorre fare attenzione perché potrebbe imbattersi in un apparecchio su cui WhatsApp non funziona o smetterà di funzionare. Tra questi apparecchi ci sono i Samsung Galaxy Trend Lite, Trend II, S3 mini, Core e Ace 2. Anche gli apparecchi Huawei Ascend G740, Mate e D2 e il Sony Xperia M non supporteranno più WhatsApp, oltre a molti vecchi modelli LG.

Approfondimento

Una volta scoperto questo trucco di WhatsApp sarà davvero difficile farne a meno