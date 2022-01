I film da vedere sulle piattaforme streaming sono davvero tanti. A volte è facile perdersi in mezzo a tutta questa scelta, quindi oggi cerchiamo di dare un consiglio che potrebbe aiutare molti spettatori.

Conosceremo infatti una pellicola tratta da uno dei più importanti libri di sempre. Si tratta di un adattamento molto particolare, che ci intratterrà con la sua bella storia ma anche con le sue indimenticabili musiche. Infatti, questo film da vedere a casa ha emozionato il Mondo ed è tratto da un libro famosissimo.

Il fantastico musical

Chiunque ami la musica e le belle storie potrebbe avere trovato il film che fa per lui. Su Prime Video, infatti, è disponibile un’eccellente pellicola, ovvero Les Misérables, del 2012.

Si tratta dell’adattamento dell’omonimo libro di Victor Hugo, uscito nel lontano 1862. Ci sono stati tanti film che hanno provato a trasporre questo capolavoro, per adattarlo man mano alla sensibilità delle epoche più recenti.

La pellicola che conosciamo oggi, “Les Misérables”di Tom Hooper, è forse uno dei tentativi più curiosi di riportare in vita le vicende narrate da Hugo. Questo film, infatti, è un musical e dunque combina momenti recitati ad altri cantati e ballati.

La trama è la stessa del libro: il protagonista è Jean Valjean, un uomo che esce di prigione dopo aver scontato 19 anni per aver rubato un tozzo di pane. Una volta uscito, decide di costruirsi una nuova identità ed una vita migliore. Il suo passato, però, continua a tormentarlo e non è facile liberarsene. Valjean affronta dunque tante difficoltà insieme ad altri personaggi, che come lui hanno avuto una vita miserabile.

La drammatica storia prende una vita nuova grazie alla bellissima colonna sonora, che permette ai protagonisti di portare avanti la trama con il canto.

Gli attori che troviamo in questa pellicola sono di prim’ordine. Jean Valjean è interpretato da Hugh Jackman, famoso soprattutto per essere stato Wolverine nei film degli “X Men”. Accanto a lui troviamo Russell Crowe, celebre per Il Gladiatore, e poi Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Eddie Redmayne, e Sacha Baron Cohen. Ciascuno di questi favolosi attori fornisce una grande prova canora e recitativa in questo film.

Anche i critici hanno apprezzato molto Les Misérables, e l’hanno candidato a ben 8 Oscar. Alla fine ne ha vinti tre, tra cui miglior attrice non protagonista per Anne Hathaway. Anche il pubblico l’ha premiato, con un successo da quasi mezzo miliardo al botteghino.

