Amazon ha cambiato la vita di milioni di persone. Trenta anni fa sarebbe stato quasi impossibile comprare un libro dall’estero e riceverlo in pochi giorni. Oggigiorno tutto quello che dobbiamo fare è cliccare su un’icona. La sequenza di rivoluzioni tecnologiche continua ancora oggi. Che ci piaccia o no, in un futuro prossimo gadget come Alexa prenderanno un posto fisso nelle nostre case. Ma la compagnia americana punta al futuro e non si è solo fermata qui. Per questo vogliamo presentarti tre innovazioni targate Amazon che ti cambieranno la vita.

Prime Air

Amazon Prime è uno dei servizi di punta della compagnia americana. Per 3,99 € al mese si possono tagliare i costi di spedizione e ricevere i propri pacchi in massimo due giorni lavorativi. Cosa si potrebbe desiderare di più penserete voi? Jeff Bezos ha la risposta pronta: ricevere i tuoi prodotti in 30 minuti. Nel 2016 la compagnia americana ha infatti lanciato Amazon Air. Il progetto permetterà a tutti gli utenti iscritti di ricevere i propri ordini tramite drone, in massimo mezz’ora. Tecnicamente pronta, questa iniziativa attende solamente il via libera delle autorità responsabili per essere messa in atto. Per cui se mai dovessi vedere una flotta di robot volanti sopra la tua testa non ti preoccupare: è solamente il tuo ordine in arrivo.

Amazon One

Sono passati ormai i giorni in cui il riconoscimento facciale sembrava fantascienza. Quanti di noi utilizzano questa funzione per sbloccare il proprio cellulare ogni giorno? Pochi sanno che tale tecnologia viene attivamente usata al giorno d’oggi in Cina per poter pagare senza utilizzare nessun device. Ancora meno persone sanno che tale tecnologia è correlata a forti problematiche etiche. L’utilizzo del riconoscimento facciale può infatti essere utilizzato dallo Stato per creare programmi di sorveglianza. Come risolvere il problema? Amazon ha cercato di dire la sua. Il mese scorso la compagnia ha lanciato un metodo di pagamento che permette di collegare il palmo della mano di una persona alla sua carta di credito. Con tali informazioni biometriche, il cliente può pagare semplicemente passando sopra la propria mano. Semplice e sicuro no?

Amazon Clinic

Tra le tre innovazioni targate Amazon che ti cambieranno la vita, questa è sicuramente la più futuristica. Quanti nel 2018 si sarebbero mai immaginati che la tele-health, ossia le visite mediche tramite videochiamata, sarebbe diventata comune? A quanto pare la compagnia di Seattle lo sapeva. Nello stesso anno ha infatti combinato le sue forze con JPMorgan e Berkshire Hathaway per fondare Haven. La compagnia si propone come clinica medica virtuale, capace di assistere i propri clienti tramite sedute online, e come servizio di consegna domestica di medicinali. Il servizio è per ora attivo solamente in America, ma non è scontato che Amazon abbia obiettivi ben più alti.

E tu che ne pensi? Una scommessa che porterà i suoi frutti o un rischio non ponderato?

Quali di queste tre invenzioni avranno più successo in futuro secondo te?