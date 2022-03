WhatsApp è diventato uno strumento praticamente indispensabile per moltissimi. Sicuramente questa app è utilissima non solo per mandare messaggi e scambiare foto, ma anche in molti altri modi. Per esempio WhatsApp ci può rivelare la posizione geografica di un nostro contatto. Ma se questo contatto non volesse fare sapere dove si trova? Ecco la soluzione per inviare su WhatsApp la posizione falsa.

L’applicazione di messaggistica è utilissima per quanto riguarda gli scambi dei messaggi. Possiamo non solo scrivere, ma anche inviare messaggi vocali, inviare foto e moltissime altre cose.

Ma WhatsApp nasconde molte altre funzioni che una volta scoperte diventano irrinunciabili. Per esempio tutti sappiamo che su un aereo non è possibile utilizzare il cellulare e quindi fare o ricevere chiamate. Ovviamente dovrebbe essere impossibile utilizzare anche WhatsApp. In realtà non è proprio così e c’è una funzione che permette ugualmente di inviare i messaggi.

Un’altra in funzione interessante è quella della geolocalizzazione. In pratica è possibile inviare la nostra posizione geografica ad un nostro contatto. Questa funzione è molto utile per esempio quando due o più persone si danno un appuntamento in un luogo. Se non riescono a trovarsi basta che una di loro invii agli altri la sua posizione. Chi riceve la localizzazione può poi utilizzare Google Maps per farsi guidare fino alla posizione del contatto.

WhatsApp ha una funzione poco conosciuta che diventerà irrinunciabile una volta scoperta perché perfetta contro i ficcanaso

La funzione della localizzazione è facilissima da usare, infatti, basta cliccare sulla graffetta a destra dello spazio dove si inseriscono i messaggi. A questo punto si apre una tendina con una serie di funzioni tutte utilissime. Chi vuole segnalare a qualcuno la sua posizione deve solo cliccare sulla funzione geolocalizzazione. Si aprirà una mappa dove cliccando sull’opzione posizione, in tempo reale si inviano al contatto le coordinate di dove ci troviamo.

Tuttavia potrebbe anche nascere l’esigenza di non voler far sapere la nostra localizzazione. Purtroppo alle volte non è semplice rifiutare di inviare la posizione in cui ci troviamo se qualcuno ce lo chiede. Questa persona potrebbe essere un genitore, oppure il partner o il coniuge, o un amico ficcanaso. Allora sorge l’esigenza di inviare una posizione diversa da quella in cui siamo. Come possiamo fare?

WhatsApp ha una funzione che permette d’inviare una posizione falsa in modo molto semplice. Supponiamo che il coniuge ci chieda di indicare la posizione dove ci troviamo all’ora di pranzo. Noi dovremmo essere nei pressi dell’ufficio in realtà siamo da tutt’altra parte. Per spedire una posizione falsa basta seguire la procedura sopra indicata. Ma, invece di cliccare sull’opzione posizione in tempo reale, si clicca in alto dello schermo sulla figura della lente.

A questo punto inseriamo manualmente l’indirizzo del nostro ufficio. Magicamente sulla mappa apparirà la posizione che abbiamo inserito a mano, ovvero l’indirizzo del nostro ufficio. Quando invieremo il messaggio quello che vedrà chi lo riceve sarà la posizione che abbiamo inserito e non quella reale. Ed il gioco è fatto.

