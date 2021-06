Le funzioni di WhatsApp sono moltissime, alcune utilissime e poco conosciute. A volte le stesse funzioni possono essere utilizzate in un modo a cui mai avremmo pensato. Per esempio chi ha scoperto questa funzione di WhatsApp non ha più smesso di usarla perché è veramente utilissima e semplicemente geniale.

In questo articolo parleremo dei 2 segreti di WhatsApp che una volta scoperti non smetteremo più di utilizzare. Uno di questi è la modalità aereo. Per essere precisi questa non è una funzione dell’app di messaggistica, ma è una opzione presente in ogni smartphone. Vediamo esattamente come funziona e poi scopriamo quanto può essere sorprendentemente utile nell’utilizzo di WhatsApp.

La funzione modalità aereo, presente su tutti gli smartphone ma anche sui tablet, impedisce la connessione dati dei dispositivi. Un dispositivo che attiva la modalità aereo non può collegarsi alla rete telefonica né alla rete Wi-Fi e quindi non trasmette nessun segnale radio. La modalità aereo viene utilizzata quando si è in volo. Poiché le emissioni di onde radio possono disturbare i comandi dell’aereo, si chiede ai passeggeri di inserire sull’apparecchio la modalità aereo. In questo modo si può continuare ad usare il dispositivo senza necessità di spegnerlo, quindi vedere i video, le foto, elaborare documenti, ecc. Ma anche scrivere e leggere i messaggi di WhatsApp. E questo può diventare un grande vantaggio nell’utilizzo dell’app di messaggistica. Vediamo perché.

2 segreti di WhatsApp che una volta scoperti non smetteremo più di utilizzare

La modalità aereo normalmente non viene mai utilizzata perché di fatto impedisce il collegamento dati. Ma è proprio questo il grande vantaggio, quello di potere leggere e scrivere messaggi su WhatsApp senza necessariamente essere online. Pensiamo a due situazioni. La prima è quella del viaggio aereo. Si può utilizzare WhatsApp in volo per leggere e mandare i messaggi. Naturalmente si potranno leggere solamente i messaggi giunti prima dell’inserimento della modalità aereo. I messaggi scritti partiranno solamente quando si riattiverà la modalità aereo.

Adesso immaginiamo questa seconda situazione. Ipotizziamo una persona che non voglia mostrarsi online mentre legge e risponde su WhatsApp. Il sistema più semplice è mettere in modalità aereo. In questo modo chi è sul suo profilo non lo vedrà connesso.

C’è anche un altro modo di leggere e mandare messaggi WhatsApp senza entrare nella app di messaggistica. Utilizzare l’applicazione Flychat. Collegandola a WhatsApp o a qualsiasi chat di messaggistica, Flychat mostra sullo schermo i messaggi arrivati senza entrare nella chat. E sempre senza entrare nella chat si può rispondere ai messaggi.

