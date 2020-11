WhatsApp sta diventando sempre più uno strumento per semplificare la vita di chi lo usa. Non è solamente uno strumento di messaggistica istantanea a costo zero, ma anche una miniera di risorse utili nella vita e nella professione.

Oggi vogliamo parlare di una funzione presente da tempo ma che pochi, veramente pochi, sanno che esiste. E ancora meno la utilizzano. Eppure riguarda un campo in cui ci si misura giornalmente: la geolocalizzazione. Vediamo di cosa si tratta e come scoprire dove si trova qualcuno con WhatsApp.

Cos’è la geolocalizzaizone

Tra le varie, numerose, funzioni che WhatsApp ci mette a disposizione, c’è quella dello geolocalizzazione. Cos’è esattamente la geolocalizzazione? E’ l’individuazione della posizione nel mondo di un dato oggetto o di una persone.

Grazie alla funzione della geolocalizzazione di WhatsApp, si può sapere in tempo reale dove si trova una persona, in qualsiasi parte del mondo questa sia. Ecco come funziona la localizzazione su WhatsApp.

Facciamo un esempio e immaginiamo di dovere incontrare una persona in un luogo preciso. Si ha difficoltà a trovare il luogo dell’incontro, oppure si è nel luogo ma non si riesce ad individuare la persona.

La soluzione per uscire dall’impasse la offre WhatsApp. Basterà che l’altra persona attivi la funzione della geolocalizzazione e su WhatsApp arriverà un messaggio con la sua posizione in tempo reale. A quel punto si potrà condividere la posizione su Google Map che ci guiderà fino al luogo dove si trova la persona.

Ecco in pratica come fare per inviare la posizione attraverso WhatsApp

Si apre un messaggio con la persona a cui si vuole inviare la posizione. Quindi si clicca sull’icona degli allegati (il fermaglietto). Si apre una finestra con 6 opzioni da scegliere.

Tra queste sei, una è denominata Posizione. Cliccando sopra si aprono le opzioni per condividere via messaggio la posizione con l’interlocutore. Tutto qui. Se il GPS non è attivo, l’app chiederà di attivarlo, altrimenti è impossibile utilizzare la funzione.

La posizione può essere condivisa in tempo reale per più tempo. Per esempio 15 minuti, 1 ora o 8 ore. Per il lasso di tempo scelto, l’interlocutore potrà vedere la geolocalizzazione del contatto che la sta condividendo. Naturalmente è possibile interrompere la funzione in qualsiasi momento.

Ed ecco in modo semplice, come scoprire dove si trova qualcuno con WhatsApp.

