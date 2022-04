Weekend ricchissimo di ogni fortuna per questi 6 segni zodiacali che secondo l’oroscopo cambieranno la propria vita con un click 

Questa prima settimana di aprile sta volgendo al termine e finalmente arriverà il tanto agognato weekend.

Solitamente il sabato e la domenica sono due giorni dedicati al relax, dove i tempi si fanno più lenti e gli impegni non sono doveri ma piaceri.

Mentre noi chiudiamo pc e agende, mettendo in stand by ogni faccenda d’ufficio, l’oroscopo non smette mai di lavorare.

Infatti, segue costantemente i movimenti di astri e pianeti e sulla base di questi formula le sue anticipazioni.

In questo articolo, scopriremo proprio cosa accadrà tra il 9 e il 10 di aprile.

Questo sarà un weekend ricchissimo di ogni fortuna per ben 6 protagonisti dello zodiaco che, con lo zampino delle stelle, potrebbero davvero svoltare la propria vita.

2 segni di fuoco

Buonissime notizie in arrivo per un duo infuocato e cioè Ariete e Leone. In particolare, sarà un momento particolarmente propizio sul versante lavorativo.

Questo weekend qualcuno d’importante in ufficio potrebbe spifferare la notizia di una piccola promozione futura, una crescita professionale ma anche economica.

Così, per l’Ariete saranno due giorni di pace ed estrema felicità, mentre per il Leone sarà l’occasione per ritrovare le forze.

L’aiuto, però, arriverebbe dalla Luna che domenica risplenderà proprio in questo segno e che infonderà grande determinazione e grinta.

Se per Ariete e Leone tutto cambierà in ambito lavorativo, per altri 2 segni saranno i sentimenti ad essere rivoltati come un calzino.

I nati sotto il segno del Cancro beneficeranno dell’influsso positivo di Venere che abbraccerà le coppie, regalando un momento di particolare stabilità.

Discussioni e problemi sarebbero ormai alle spalle e il weekend potrebbe essere l’occasione giusta per dare il via a nuovi progetti.

L’armonia tra partner si respirerà a distanza di chilometri e trascinerà nel vortice del benessere amici e parenti.

Anche per i Pesci i sentimenti saranno su di giri, ma i protagonisti questo fine settimana saranno i single, tra nuovi flirt e amori da favola.

L’ultima coppia vincente

Infine, riceveranno la medaglia come più fortunati del weekend altri 2 segni.

Il Toro si dedicherà al divertimento estremo, rinsaldando vecchi rapporti d’amicizia e costruendone di nuovi, stimolanti anche dal punto di vista lavorativo.

La Bilancia, invece, godrà della congiunzione tra Giove e Nettuno, partita giovedì 7.

Sabato e domenica, quindi, avrà la spinta giusta non solo per sognare in grande ma anche per trasformare alcuni dei sogni in realtà.

