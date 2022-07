Inizia finalmente la prima settimana piena di luglio e molti di noi si stanno godendo le meritate vacanze. Essere in ferie, però, non significa che non dobbiamo tenere d’occhio le stelle. A maggior ragione perché Giove e la Luna stanno preparando una settimana piena di sorprese e svolte decisive per ben 4 segni zodiacali. Con l’appoggio del Pianeta della fortuna e con quello della Bianca Signora per loro nessun traguardo sarà irraggiungibile.

Arriva un attimo di respiro per l’Ariete

Quella degli Ariete sarà un’estate davvero particolare. I nati sotto questo segno sono tra i segni meno fortunati della stagione. Per questo motivo la settimana estremamente positiva che sta iniziando va sfruttata nel migliore dei modi. Giove, il Pianeta della buona sorte, è decisamente favorevole. Significa che potrebbero arrivare vincite al gioco o nuove entrate finanziarie. In particolar modo martedì e domenica.

La Luna porta nuovi incontri e opportunità ai Vergine

Inizio settimana scintillante per i Vergine che potranno contare sull’appoggio di una bellissima Luna. Una Luna che favorirà gli incontri, anche piccanti, e che renderà i Vergine davvero irresistibili. Molto bene anche il lavoro che sarà faticoso ma estremamente appagante. Soprattutto perché tra giovedì e venerdì potrebbe arrivare un’opportunità da non farsi assolutamente scappare.

Settimana piena di sorprese e svolte decisive per questi 4 segni zodiacali coccolati da Giove e baciati dalla Luna

Notizie incredibilmente positive anche per il Cancro che potrà contare su una congiunzione astrale davvero invidiabile. Sole, Luna e Giove positivi. L’influsso benefico di Nettuno nei Pesci. Tutti pianeti che regaleranno sorprese e gioie inaspettate ai nati sotto il segno del Cancro. Questa settimana sarà perfetta per dare una svolta alla propria vita lavorativa e per mettere fine a rapporti sentimentali poco soddisfacenti. Saranno 7 giorni di profondo cambiamento destinati a influenzare il resto dell’anno.

Grandissime energie e finalmente anche una Luna favorevole per i Pesci. I Pesci sono reduci da un periodo molto complicato in cui a regnare sono stati caos e confusione. Ma già da lunedì sera le cose inizieranno a mettersi al posto giusto. La voglia di fare e le forze torneranno, soprattutto in ambito lavorativo dove non sono da escludere promozioni e avanzamenti di carriera. Chi vive in coppia sarà particolarmente fortunato. Il partner si rivelerà il miglior alleato per scacciare le incertezze e i dubbi che inevitabilmente si accompagnano a ogni cambiamento.

