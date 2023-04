Weekend in Liguria al top nel borgo di pescatori con spiagge gioiello che ha rubato il cuore a Martin Scorsese

Hai in programma una gita in giornata o nel fine settimana? La Liguria è la meta ideale per rilassarsi in riva al mare. Tra i suoi borghi ce n’è uno bellissimo, non a caso scelto come set di uno dei film premiati di Martin Scorsese. In questa stagione è perfetto per una visita al riparo dal turismo di massa che lo invade in estate. Ecco la destinazione di cui parliamo e la piccola curiosità che lo riguarda.

La settimana di Pasqua è il momento ideale per prendersi qualche giorno di ferie e partire con la famiglia in vacanza. Anche per un solo giorno, ci sono posti vicini a te che ti faranno sognare. Non parliamo per forza delle mete gettonatissime della Sardegna o del Sud Italia. Anche una Regione come la Liguria vanta scorci mozzafiato e paesaggi da cartolina. Se ti piace il mare e vuoi andarci al più presto, prova uno dei suoi borghi più belli. Una perla vicino a Genova che ha tanto da raccontare, anche dal punto di vista cinematografico.

Weekend in Liguria al top a Portofino e dintorni

L’Italia è da tempo meta di turisti stranieri. E non parliamo solamente dei semplici viaggiatori occasionali. Anche Vip e personaggi di spicco ci hanno lasciato il cuore e non l’hanno dimenticata. Il regista e produttore cinematografico Martin Scorsese, che ricorderai per capolavori come Taxi Driver e Quei bravi ragazzi, ha scelto la Liguria. Portofino, in particolare, sembra averlo impressionato così tanto che ha voluto girarvi alcune scene di un suo film recente. Parliamo di The Wolf of Wall Street, che ha visto la brillante interpretazione di Leonardo DiCaprio nei panni del broker Jordan Belfort.

In una delle riprese della pellicola, si notava il protagonista sul suo yacht al largo della costa. Proprio sullo sfondo, si potevano ammirare le facciate variopinte delle case di Portofino. Un’immagine davvero suggestiva, completata dalle imponenti scogliere che le proteggono dal fragore delle onde.

Le spiagge più belle

Portofino è il posto ideale per trascorrere un weekend in Liguria al top. È una location che può vantare lidi da favola, a contatto col blu del mare. Uno dei più belli d’Italia è la Baia di Paraggi. L’acqua limpidissima e il contesto naturale sono il biglietto da visita di questo delizioso angolo di Liguria. Perla assoluta è l’interna spiaggia di Nasca, dove camminare a piedi nudi sulla sabbia finissima.

Altrettanto suggestiva è Baia Cannone, raggiungibile da una scaletta nascosta tra la vegetazione. Qui si può prendere il sole su ghiaia e sabbia e lasciarsi trasportare dalla bellezza del fondale marino. Chiudiamo la playlist con la spiaggia dell’Olivetta, situata in una minuscola insenatura del Promontorio di Portofino. Sassi e scogli fanno da cornice a un paesaggio naturale da togliere il fiato. Raggiungerla non è facile, ma non abbiamo dubbi che varrà la pena provarci.