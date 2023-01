Si trova vicino a Genova, in Liguria, la novità dei Borghi più belli d’Italia, a soli 40 minuti d’auto

Entrare nel circuito dei Borghi più belli d’Italia è un riconoscimento importante. Sono molti i paesi e le cittadine che ci provano. E da quest’anno c’è un’altra perla ligure ad aggiungersi.

Si tratta di Celle Ligure, una delle novità per il 2023 dei Borghi più belli d’Italia. È in provincia di Savona e si trova vicino a Genova, in Liguria, la novità dei borghi da visitare assolutamente. Ed è una piccola perla da scoprire per almeno 3 ragioni. Molti credono di conoscere la costa ligure per aver visto le splendide Cinque Terre e per il territorio di Portofino, Rapallo e Santa Margherita ligure. Ma c’è molto di più da scoprire.

Tra mare e monti

Il primo ottimo motivo è facile da intuire passeggiando sul lungomare di Celle Ligure. C’è una dimensione di quiete e bellezza che gratifica l’occhio nelle facciate parallele e colorate che prendono il sole di fronte al mare. Si tratta di tante piccole delizie colorate, che prefigurano il cuore del borgo antico che si apre poco sull’entroterra. Un dedalo di viette e di caruggi che si incrociano, a cui fanno coronamento balconcini e piccole opere colorate, oltre che tanti fiori ed il profumo della focaccia. Peraltro la funicolare Bottini riaperta negli ultimi anni consente gratuitamente di raggiungere un altipiano con una splendida vista ed una pineta sotto cui rilassarsi.

La natura, come spesso avviene sulla costa ligure, è parte integrante del panorama umano. Un ottimo modo per scoprire l’entroterra facendo un’attività fisica salutare è intraprendere il sentiero delle 7 chiese. Si tratta di un itinerario di circa 15 km affrontabile a piedi o in bicicletta. Si snoda nell’entroterra per varie frazioni, alternando splendide visioni marittime all’incontro con piccole cappelle e ruscelli. Tra i tesori da osservare in questo anello mare-colline c’è anche la casa natale di un Papa, ovvero Sisto IV. In men che non si dica ci ritroveremo a 500 metri di altitudine, pronti per ridiscendere e fare una bella mangiata. Altrimenti, senza arrivare in alto, godiamoci semplicemente il lungomare, dove possiamo ammirare la passeggiata didattico-artistica con 32 ceramiche artistiche. Oppure buttiamoci sulla celebre passeggiata romana, un’antica via di comunicazione tra Celle e gli altri borghi. Percorriamone qualche metro per avere una prospettiva rialzata davvero notevole.

Si trova vicino a Genova, in Liguria, la novità dei borghi da visitare assolutamente

L’aspetto gastronomico è un ulteriore ottimo motivo per raggiungere Celle Ligure. Oltre ai grandi classici della cucina ligure (come la pasqualina e la buridda, ma anche il pesto e i pansoti), potremmo assaggiare il leggendario prebuggiun (o preboggion). Si tratta di una bollitura di erbe aromatiche e selvatiche raccolte dalle colline ed unite miscelandole per fornire il condimento per le paste tipiche oppure per fungere da base per zuppe e minestroni. Quello tipico cellasco ne contiene tipicamente sette, tra cui la malva ed il ravanello selvatico, e sono strettamente collegate al tipico suolo argilloso. Non dimentichiamo ovviamente le ricette di mare.

L’abbinamento? Certamente un vino bianco ligure. Recentemente anzi sono stati selezionati i migliori vini d’Italia per rapporto qualità-prezzo, ed uno dei prescelti è proprio tra i primi 3 secondo la prestigiosa guida di Gambero Rosso.