Quanto potrebbe costare una casa a Tenerife e qual è il costo della vita?

Acquistare una casa a Tenerife e trasferirsi in questo paradiso delle Canarie è un’idea allettante per molte persone che cercano un clima mite tutto l’anno e un costo della vita relativamente più basso rispetto a molte città europee. Situata nell’arcipelago spagnolo delle Canarie, Tenerife è apprezzata non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la qualità della vita che offre. Ma quanto costa effettivamente acquistare una casa a Tenerife e quale potrebbe essere il costo della vita mensile?

Quanto potrebbe costare una casa a Tenerife

Il mercato immobiliare a Tenerife può variare notevolmente a seconda della posizione. Le zone turistiche più rinomate, come Costa Adeje e Playa de las Américas, sono più costose rispetto ad aree più tranquille e meno affollate come La Laguna o le zone interne dell’isola. In media, il prezzo per metro quadro nelle aree centrali o turistiche può oscillare tra 2.500 e 3.500 euro, mentre in aree meno battute si possono trovare abitazioni a un costo di circa 1.500-2.000 euro al metro quadro. Un appartamento di 80 mq in una zona turistica potrebbe costare tra 200.000 e 280.000 euro, mentre una casa in una zona meno centrale potrebbe essere acquistata a partire da 120.000 euro.

Per chi desidera una villa o una casa indipendente con vista mare, i prezzi possono raggiungere cifre più elevate, dai 500.000 euro in su, a seconda della posizione e delle caratteristiche dell’immobile. Dunque, ecco quanto potrebbe costare una vita a Tenerife.

Vivere in questa splendida isola

Il costo della vita a Tenerife è considerato più basso rispetto a molte città italiane ed europee, anche se alcune spese variano in base allo stile di vita personale. Gli affitti per un appartamento con una camera da letto in centro possono costare dai 500 ai 700 euro al mese, mentre fuori dal centro i prezzi si abbassano a 400-600 euro mensili.

Per quanto riguarda le spese alimentari, la vita a Tenerife è piuttosto conveniente. Una spesa settimanale per una persona può aggirarsi attorno ai 30-40 euro, mentre mangiare fuori è decisamente più economico rispetto all’Italia: un pasto in un ristorante locale costa in media tra i 10 e i 15 euro.

Anche le bollette sono più contenute: per due persone, le spese di elettricità, acqua e gas si aggirano intorno ai 70-100 euro al mese. Tuttavia, bisogna tenere in considerazione che le abitazioni a Tenerife spesso non necessitano di riscaldamento, il che contribuisce a ridurre ulteriormente i costi.

Altre spese e tassazione

Oltre al costo della vita quotidiana, bisogna considerare la tassazione quando si acquista una casa a Tenerife. Le imposte di trasferimento per gli immobili variano tra il 6,5% e il 10%, a seconda del valore della proprietà. Inoltre, c’è una tassa annuale sulla proprietà che oscilla tra lo 0,3% e lo 0,6% del valore catastale dell’immobile.

La sanità a Tenerife è pubblica e gratuita per i cittadini europei grazie al sistema sanitario spagnolo, ma molte persone scelgono di stipulare anche un’assicurazione sanitaria privata, che ha un costo mensile di circa 50-60 euro.

In sintesi, acquistare una casa a Tenerife può essere una scelta vantaggiosa sia per chi cerca una seconda casa, sia per chi desidera trasferirsi definitivamente in un contesto rilassato e ben collegato. Il costo della vita è inferiore rispetto a molte città europee e, grazie al clima piacevole tutto l’anno, le spese per riscaldamento sono praticamente nulle. Tuttavia, è importante tenere in considerazione le imposte e i costi iniziali legati all’acquisto di un immobile.

