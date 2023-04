Cresce velocemente questa pianta rampicante che incanta nel giardino da sogno di Gianni Morandi con una cascata di fiori profumati

Il giardino davanti casa richiede cure e un’attenta selezione di specie floreali per essere sempre rigoglioso. Tanto più se vogliamo che in primavera sia un trionfo di fiori e profumi, dovremo prediligere piante che assicurano una fioritura spettacolare e duratura. Tra queste vi è una specie facile da coltivare e che farà in ogni giardino la sua bella figura. Lo sa bene Gianni Morandi che la possiede e ne ama l’aroma.

Solitamente immaginiamo la vita dei Vip come un continuo galà patinato, dimenticando che anche loro hanno una normale vita domestica. Una vita in cui ci introducono attraverso i social spesso, come accade quando vediamo il bellissimo arredo dell’abitazione di Michelle Hunziker.

A mostrarci la sua vita frequentemente è anche Gianni Morandi che condivide tanti scorci della sua quotidianità con i followers. Numerose le foto che lo ritraggono non solo in casa ma anche nel suo bellissimo e ampio giardino, di cui possiamo intravedere le piante. Tra le varie ne spicca una, presente in diversi post, che potrebbe arricchire elegantemente il nostro giardino.

Crea un’atmosfera da favola e cresce velocemente questa pianta rampicante amata da Gianni Morandi

In un post del passato, dell’aprile 2019, lo vediamo accanto ai fiori di un glicine di cui ama l’odore. Come dargli torto, ha un profumo a dir poco meraviglioso e la sua fioritura è un vero e proprio spettacolo. Quello di Gianni Morandi ha fiori violacei rosati che discendono in folti grappoli. Esistono però anche altre colorazioni: la più comune, lilla, ma anche le meno diffuse gialla, rossa e bianca. La varietà più comune, quella cinese, ossia il wisteria sinensis, fiorirebbe verso aprile, alcuni tipi però rifioriscono anche in estate. Il glicine può raggiungere anche una decina di metri di altezza nel tempo. Quello cinese sarebbe il più rapido e in poco tempo arriverebbe a dimensioni considerevoli.

Possiamo piantare il glicine al termine dell’inverno, verso marzo o aprile. Possiamo farlo tramite i semi raccolti dai suoi fiori, ma per un risultato immediato conviene acquistare la pianta da un vivaio e metterla a dimora. Possiamo farlo sia in vaso che in pieno terreno. Nel primo caso teniamo presente che richiederà un vaso molto grande. Infatti ha un impianto radicale esteso e necessita di ampio spazio circostante per allargarsi coi suoi rami. In vaso sarebbe preferibile optare per le varietà più piccole, come quella americana o quella giapponese brachybotrys. Nel terreno dovremo scavare una buca bella larga e profonda.

Come coltivare il glicine e farlo arrampicare

Sebbene sopporti vari tipi di terra, la migliore è quella ricca di materiali organici e drenanti. La peggiore invece quella calcarea. La posizione ideale è quella soleggiata, che assicura una fioritura abbondante. Dovremo irrigarlo moderatamente e aumentare le dosi nei periodi di maggiore siccità. È una pianta resistente sia alle temperature calde che fredde.

Importante sarà inserire un tutore nel terreno per sostenerla nella crescita, ma ancora più d’effetto sarà farla arrampicare a muri e ringhiere. Teniamo presente però che potrebbe comportare problemi a tali strutture col proprio peso e con la sua estensione. Dunque sarà fondamentale potarla d’estate e in inverno per contenerne la crescita. La figura più elegante però la fa in una determinata condizione, quella scelta da Gianni Morandi. Infatti, nel giardino del cantante il glicine ricopre un pergolato in legno e il risultato è davvero incantevole. In questo caso dovremo piantarlo in prossimità della struttura e indirizzarne i rami per farlo arrampicare, sarà utile poi fissarli con appositi fili in metallo.

Infine, per assicurarci una fioritura rigogliosa non dimentichiamo di fertilizzarlo con stallatico o con concime a base di fosforo. Cresce velocemente questa pianta rampicante e sarà l’orgoglio del nostro giardino. Lo sa bene Gianni Morandi che la riprende spesso in video e foto che pubblica sui social. Non è però l’unico Vip ad amare le piante, basti pensare che anche Chiara Ferragni ha le sue predilette.