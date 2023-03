Cerchi un posto con sabbia finissima, mare cristallino ? Ecco la spiaggia di velluto, la preferita di Valentino Rossi

Arenile di 13 chilometri dal paesaggio caraibico, con acque limpide e pulite e spiaggia dorata. Pensi che stiamo parlando dei Caraibi o delle Maldive? Invece no, siamo in Italia, scopriamo insieme dove!

La spiaggia di velluto è tutta italiana e non si trova neanche al Sud, ma nelle Marche! Le Marche sono una Regione d’Italia ricca di spiagge stupende e tutte diverse tra loro. A seconda dei gusti si possono trovare spiagge incontaminate con scogli favolosi. Come la zona di Numana, proprio lungo la Riviera del Conero. Ma questa è solo una delle zone italiane stupende meno conosciute ma anche piuttosto economiche. Ma se cerchi paesaggi paradisiaci, relax ma anche un po’ di movida è questa la spiaggia per te.

Se cerchi un posto con sabbia finissima e mare cristallino resta in Italia

Non sorprende che la spiaggia di velluto sia anche la preferita di tantissimi VIP italiani e stranieri. Primo tra tutti Valentino Rossi che torna a fare una capatina in questa zona più volte all’anno. Non solo, spessissimo si porta dietro amici come Cesare Cremonini, o va lì per festeggiare il compleanno della compagna Francesca. Ma cos’ha di speciale questa spiaggia marchigiana?

Chiunque abbia messo piede sulla sabbia del litorale ha subito percepito la morbidezza. Una sensazione così piacevole che si può paragonare davvero a quella del velluto addosso. Una sabbia dorata finissima che fa da contorno ad acqua di un azzurro meraviglioso. Questo posto è così incredibile che è uno dei centri balneari più ricercati e premiati per la sua bellezza. Se vuoi passare un paio di giorni al sole sulla battigia, tra un bagno e l’altro, è il posto giusto!

Cosa vedere e cosa fare nella zona

Prima di tutto se vuoi incontrare qualche VIP non puoi perderti una cena dallo chef stellato Mauro Uliassi. Se vuoi fare un tour della città, meta obbligatoria è la Rocca di Roveresca e tutto il centro. Non dimenticare di passare a La Rotonda a Mare, luogo suggestivo dove passare una serata indimenticabile. Se invece vuoi vivere la movida, oltre ai vari Bagni, c’è Terrazza Marconi o la discoteca Mamamia.

Ma questi sono solo alcuni esempi di posti incredibili da visitare per vivere una vacanza magica. Non solo, vista la sua posizione strategica si può raggiungere per un weekend fuoriporta. E se pensiamo che sia cara come la Costa Smeralda ci sbagliamo! Due notti per due persone a luglio costa a partire dai 300 €.

Quindi, se cerchi un posto con sabbia finissima e mare cristallino in Italia, Senigallia è perfetta. Se invece vuoi partire per qualche posto più esotico, vai a Djerba. Questa isola del Mediterraneo ha sempre il clima mite e prezzi bassissimi.