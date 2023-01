Weekend fuori porta a gennaio: questo borgo umbro appena premiato è una perla davvero imperdibile!

Il Natale è alle spalle e con esso i prezzi e le tariffe maggiorate per viaggi, trasporti, alberghi e agriturismi. Ecco perché la seconda metà di gennaio è perfetta per una vacanza di qualche giorno. Se non abbiamo ancora deciso dove andare il borgo umbro di cui stiamo per parlare è davvero una meta perfetta.

Le vacanze natalizie sono appena finite ma per chi ama viaggiare non è ancora il tempo di disfare le valigie. Gennaio è infatti un mese perfetto per una vacanza breve di 2 o 3 giorni. I prezzi di trasporti e pernottamenti sono decisamente bassi e le località italiane non sono invase da frotte di turisti. E per un weekend fuori porta a gennaio il borgo che stiamo per scoprire è davvero perfetto. Basti pensare che è appena stato inserito in un percorso turistico promozionale delle Nazioni Unite.

Otricoli: il borgo sospeso tra storia e spettacoli naturali

L’Umbria è rinomata in Italia e nel Mondo per i suoi splendidi borghi. Uno dei più belli e sottovalutati in assoluto si chiama Otricoli e si trova nel cuore della provincia di Terni. Un piccolo paesino di appena 2mila abitanti che racchiude decine di punti di interesse storico e archeologico assolutamente imperdibili.

Iniziamo dai primi. Se scegliamo Otricoli per una gita a gennaio dobbiamo assolutamente visitare la Collegiata dedicata a Santa Maria Assunta e la Chiesa del Santissimo Salvatore. La prima domina la vallata e lo splendido centro storico e risale al VII secolo D.C. La seconda è famosa per gli incredibili affreschi ancora oggi oggetto di studi e ricerche.

E le attrazioni non finiscono qui. Terminata la visita al centro storico la meta obbligata è il Parco Archeologico di Ocriculum. Un luogo magico in cui sono conservate testimonianze di una storia che inizia ben prima dell’anno 0.

Cosa mangiare e bere

C’è anche un altro ottimo motivo per visitare Otricoli a gennaio e negli altri mesi dell’anno. Ovvero le specialità culinarie e la produzione vinicola di assoluto pregio. Tra le prime ci sono le tradizionali fregnacce umbre e le pizzole, frittelle salate decisamente sfiziose.

Notevole anche la quantità di cantine e vini di ottimo livello. E questo a dispetto delle dimensioni del borgo. A Otricoli e dintorni sono presenti moltissimi produttori e addirittura 3 vini DOC o IGT. Ovvero l’Amelia DOC, il Narni IGT e l’Umbria IGT.

Weekend fuori porta a gennaio: cosa vedere nei dintorni di Otricoli

Tutti da scoprire anche i dintorni di Otricoli. A pochi chilometri di viaggio possiamo trovare l’antichissimo borgo di Narni, famoso per la sua storia e per le splendide gole del Nera. Ovvero uno splendido e facilissimo percorso di trekking incastonato nella natura. In più Otricoli dista meno di un’ora di auto da Rieti e dai Colli Sabini. Uno dei territori più belli e suggestivi di tutto lo Stivale.