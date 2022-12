Borghi da visitare in Italia a dicembre: questi 3 del Centro sono delle perle davvero imperdibili

Dove andare a dicembre se amiamo i borghi italiani e ci troviamo al Centro del Paese? I 3 paesini che stiamo per presentare sono dei veri capolavori e sotto Natale sono davvero magici. Prepariamo la valigia, perché nei prossimi paragrafi scopriremo perché sono perfetti per una vacanza breve in questo periodo.

Dicembre è davvero il mese ideale per un weekend fuori porta o una vacanza di 2-3 giorni. Soprattutto in Italia. La bellezza dei borghi dello Stivale, unita all’atmosfera natalizia e ai numerosi eventi del periodo creano un mix davvero inarrivabile. E se abbiamo in programma una gita e non abbiamo ancora deciso la destinazione siamo probabilmente nel posto giusto. Ecco 3 borghi da visitare in Italia a dicembre. Sono tutti al Centro del Paese e ci regaleranno emozioni indimenticabili.

Cosa vedere a Toffia sotto Natale

Se siamo appassionati di scorci, paesaggi e natura incontaminata la nostra meta ideale è Toffia. Questo piccolo paesino incastonato sui Monti Sabini è un vero spettacolo unico nel suo genere. Toffia vanta una storia antichissima e dalla sua cima, la Chiesa dedicata a Santa Maria Nova, si domina un paesaggio mozzafiato. In più durante il prossimo weekend ci saranno i tradizionali mercatini di Natale. Assolutamente imperdibili.

Il borgo da visitare per mangiare bene e fare acquisti

Rimaniamo in provincia di Rieti per parlare dello splendido Poggio Mirteto. Tutti i borghi laziali meritano una visita durante le feste di Natale, ma Poggio Mirteto ha decisamente una marcia in più. Il motivo è che questo borgo sembra letteralmente uscito da una fiaba con le sue splendide viuzze e le suggestive costruzioni. Questo periodo è anche tempo di sagre e mercatini. A Poggio Mirteto potremmo trovare il regalo di Natale perfetto e goderci la Sagra della Padellaccia. Ovvero il tipico piatto a base di maiale della tradizione culinaria sabina.

Borghi da visitare in Italia a dicembre: la splendida Casperia

A completare il trittico della nostra vacanza nel cuore dell’Italia troviamo l’antichissimo borgo di Casperia. Casperia è uno dei borghi italiani insignito della Bandiera Arancione del Touring Club per l’offerta turistica. Questo grazie alla sua storia antichissima. Basti pensare che viene addirittura citato all’interno dell’Eneide di Virgilio.

Oggi è semplicemente uno dei borghi più ricchi di attrazioni e punti di interesse a paragone con le dimensioni. Tra i più importanti ci sono Palazzo Forani, la Chiesa dedicata a San Giovanni Battista e 4 splendidi alberi monumentali. E tra una passeggiata e l’altra nel centro storico è d’obbligo assaggiare un piatto di Fregnacce alla Sabinese a base di funghi e pecorino romano.